KOBA (KOBA) रियल-टाइम प्राइस $0.00000299 है. पिछले 24 घंटों में, KOBA ने $ 0.00000297 के कम और $ 0.00000306 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KOBA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00004923 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KOBA में +0.31%, 24 घंटों में -2.15%, तथा पिछले 7 दिनों में +12.51% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
KOBA का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 85.92K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KOBA की मार्केट में उपलब्ध राशि 28.70B है, कुल आपूर्ति 28700000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 85.92K है.
आज के दिन के दौरान, KOBA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, KOBA का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000000041 था.
पिछले 60 दिनों में, KOBA का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000003884 था.
पिछले 90 दिनों में, KOBA का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000004452500186929975 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.15%
|30 दिन
|$ +0.0000000041
|+0.14%
|60 दिन
|$ -0.0000003884
|-12.99%
|90 दिन
|$ -0.000004452500186929975
|-59.82%
Koba the Ape is a KRC20 project in the Kaspa ecosystem and it was the first Ape meme of the network. The Koba project is aimed at creating quality content for the Kaspa community and to spread awareness of the fastest, most scalable layer 1 in the crypto world, $KAS. Koba the Ape is currently solely a meme coin, but the project has aggressive goals and is pushing hard to be listed on KRC20 exchanges, already tradable on XT and Biconomy, as well to get our listing on Goingecko. This will bring awareness and volume to the project which will help increase the value of the project's development and giving fund. The development fund will be used to build out the Koba app, 'Kobalytics', which will provide a critical service in analyzing KRC20 projects and metrics for the KRC20 community. The giving fund will be used to spread awareness of Ape preservation through a partnership with "The Giving Block", a crypto non-profit. Koba's bio is as follows, "Born in the wild but rebuilt with AI technology, Koba balances the primal power of his ape origins with the precision of his cybernetic mind. He’s the ultimate meme creator and the Alpha Ape of Kaspa—his instincts sharpened by the jungle, his precision fine-tuned by code. Koba proves that even in a digital future, the path forward isn’t just about survival—it’s about harnessing both tech and nature to shape the decentralized world."
MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!
KOBA (KOBA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KOBA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
