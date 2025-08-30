KNUT की अधिक जानकारी

Knut From Zoo लोगो

Knut From Zoo मूल्य (KNUT)

गैर-सूचीबद्ध

1 KNUT से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Knut From Zoo (KNUT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:49:25 (UTC+8)

Knut From Zoo (KNUT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00366987
$ 0.00366987$ 0.00366987

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+13.91%

+13.91%

Knut From Zoo (KNUT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, KNUT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KNUT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00366987 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KNUT में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +13.91% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Knut From Zoo (KNUT) मार्केट की जानकारी

$ 16.92K
$ 16.92K$ 16.92K

--
----

$ 16.92K
$ 16.92K$ 16.92K

983.97M
983.97M 983.97M

983,969,171.887053
983,969,171.887053 983,969,171.887053

Knut From Zoo का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 16.92K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KNUT की मार्केट में उपलब्ध राशि 983.97M है, कुल आपूर्ति 983969171.887053 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 16.92K है.

Knut From Zoo (KNUT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Knut From Zoo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Knut From Zoo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Knut From Zoo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Knut From Zoo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0+9.34%
60 दिन$ 0-68.93%
90 दिन$ 0--

Knut From Zoo (KNUT) क्या है

Knut From Zoo - is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology. With a dedicated team and a vibrant community, $KNUT Token aims to bring joy and prosperity to holders while embodying the spirit of the internet's favorite amphibian. Jump on board and let's make waves in the crypto pond together! COMMUNITY-CENTRIC Driven by a passionate community, Token thrives on engagement and participation. BLOCKCHAIN-BASED Secure, transparent, and built on cutting-edge blockchain technology.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Knut From Zoo (KNUT) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Knut From Zoo प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Knut From Zoo (KNUT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Knut From Zoo (KNUT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Knut From Zoo के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Knut From Zoo प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

KNUT लोकल करेंसी में

Knut From Zoo (KNUT) टोकन का अर्थशास्त्र

Knut From Zoo (KNUT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KNUT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Knut From Zoo (KNUT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Knut From Zoo (KNUT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव KNUT प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
KNUT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
KNUT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Knut From Zoo का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
KNUT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 16.92K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
KNUT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
KNUT की मार्केट में उपलब्ध राशि 983.97M USD है.
KNUT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
KNUT ने 0.00366987 USD की ATH प्राइस हासिल की.
KNUT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
KNUT ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
KNUT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
KNUT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या KNUT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष KNUT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए KNUT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:49:25 (UTC+8)

