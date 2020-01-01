KNOX Dollar (KNOX) टोकन का अर्थशास्त्र

KNOX Dollar (KNOX) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं.
USD

KNOX Dollar (KNOX) जानकारी

KNOX Dollar is a fortified, RWA-backed stablecoin

आधिकारिक वेबसाइट:
https://app.reserve.org/arbitrum/token/0x0bbf664d46becc28593368c97236faa0fb397595/overview

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन:
$ 54.22K
$ 54.22K$ 54.22K
कुल आपूर्ति:
$ 50.03K
$ 50.03K$ 50.03K
मार्केट में उपलब्ध राशि:
$ 50.03K
$ 50.03K$ 50.03K
FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन):
$ 54.22K
$ 54.22K$ 54.22K
अब तक का सबसे उच्च स्तर:
$ 1.11
$ 1.11$ 1.11
अब तक का सबसे कम स्तर:
$ 0.978369
$ 0.978369$ 0.978369
मौजूदा प्राइस:
$ 1.084
$ 1.084$ 1.084

KNOX Dollar (KNOX) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले

KNOX Dollar (KNOX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है.

प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है:

कुल आपूर्ति:

KNOX टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी.

मार्केट में उपलब्ध राशि:

वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या.

अधिकतम आपूर्ति:

कुल कितने KNOX मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है.

FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन):

वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी.

मुद्रास्फ़ीति दर:

यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं.

ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं?

मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी.

सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना.

पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम.

कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत.

अब जब आप KNOX के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो KNOX टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

KNOX प्राइस का अनुमान

जानना चाहते हैं कि KNOX भविष्य में किस दिशा में जा सकता है? हमारा KNOX प्राइस का अनुमान पेज मार्केट सेंटिमेंट, ऐतिहासिक ट्रेंड और तकनीकी संकेतकों को मिलाकर एक भविष्य की दिशा का अनुमान प्रदान करता है.

केवल 1 USDT के साथ क्रिप्टो खरीदें: क्रिप्टो की दुनिया में आने का आपका सबसे आसान तरीका!

अस्वीकरण

इस पेज पर टोकन के अर्थशास्त्र का डेटा तीसरे पक्ष के स्रोतों से लिया गया है. MEXC इसकी सटीकता की गारंटी नहीं देता है. कृपया निवेश करने से पहले गहन शोध करें.