Kleros लोगो

Kleros मूल्य (PNK)

गैर-सूचीबद्ध

1 PNK से USD लाइव प्राइस:

$0.03185344
$0.03185344$0.03185344
-4.40%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Kleros (PNK) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:34:43 (UTC+8)

Kleros (PNK) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.03181465
$ 0.03181465$ 0.03181465
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.03365984
$ 0.03365984$ 0.03365984
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.03181465
$ 0.03181465$ 0.03181465

$ 0.03365984
$ 0.03365984$ 0.03365984

$ 0.380218
$ 0.380218$ 0.380218

$ 0.00195902
$ 0.00195902$ 0.00195902

-2.24%

-4.55%

-3.47%

-3.47%

Kleros (PNK) रियल-टाइम प्राइस $0.03182916 है. पिछले 24 घंटों में, PNK ने $ 0.03181465 के कम और $ 0.03365984 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PNK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.380218 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00195902 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PNK में -2.24%, 24 घंटों में -4.55%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.47% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Kleros (PNK) मार्केट की जानकारी

$ 23.05M
$ 23.05M$ 23.05M

--
----

$ 25.63M
$ 25.63M$ 25.63M

724.19M
724.19M 724.19M

805,294,704.0
805,294,704.0 805,294,704.0

Kleros का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 23.05M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PNK की मार्केट में उपलब्ध राशि 724.19M है, कुल आपूर्ति 805294704.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 25.63M है.

Kleros (PNK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Kleros का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00151906295820334 था.
पिछले 30 दिनों में, Kleros का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0081000374 था.
पिछले 60 दिनों में, Kleros का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0413847608 था.
पिछले 90 दिनों में, Kleros का USD में मूल्य बदलाव $ +0.016667163191780515 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00151906295820334-4.55%
30 दिन$ +0.0081000374+25.45%
60 दिन$ +0.0413847608+130.02%
90 दिन$ +0.016667163191780515+109.93%

Kleros (PNK) क्या है

Kleros is a blockchain Dispute Resolution Layer that provides fast, secure and affordable arbitration for virtually everything. Kleros uses blockchain and crowdsourced specialists to adjudicate disputes in a fast, secure and affordable way. Kleros connects users who need to solve disputes with jurors who have the right skills to solve them. Crowdsourcing taps into a global pool of jurors. Blockchain technology guarantees evidence integrity, transparency in jury selection and incentives for honest rulings

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Kleros प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Kleros (PNK) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Kleros (PNK) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Kleros के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Kleros प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PNK लोकल करेंसी में

Kleros (PNK) टोकन का अर्थशास्त्र

Kleros (PNK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PNK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Kleros (PNK) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Kleros (PNK) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PNK प्राइस 0.03182916 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PNK से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PNK से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.03182916 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Kleros का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PNK के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 23.05M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PNK की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PNK की मार्केट में उपलब्ध राशि 724.19M USD है.
PNK की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PNK ने 0.380218 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PNK का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PNK ने 0.00195902 USD की ATL प्राइस देखी.
PNK का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PNK के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PNK इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PNK इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PNK का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:34:43 (UTC+8)

