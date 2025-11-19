एक्सचेंजDEX+
Kitty Kult का आज का लाइव मूल्य 0 USD है.KULT का मार्केट कैप 159,854 USD है. भारत में KULT से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!Kitty Kult का आज का लाइव मूल्य 0 USD है.KULT का मार्केट कैप 159,854 USD है. भारत में KULT से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

KULT की अधिक जानकारी

KULT प्राइस की जानकारी

KULT क्या है

KULT व्हाइटपेपर

KULT आधिकारिक वेबसाइट

KULT टोकन का अर्थशास्त्र

KULT प्राइस का पूर्वानुमान

Kitty Kult लोगो

Kitty Kult मूल्य (KULT)

गैर-सूचीबद्ध

1 KULT से USD लाइव प्राइस:

--
----
-0.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Kitty Kult (KULT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:48:42 (UTC+8)

Kitty Kult का आज का मूल्य

आज Kitty Kult (KULT) का लाइव मूल्य -- है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.81% का बदलाव आया है. मौजूदा KULT से USD कन्वर्ज़न दर -- प्रति KULT है.

$ 159,854 के मार्केट कैप के अनुसार Kitty Kult करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 482.62B KULT है. पिछले 24 घंटों के दौरान, KULT की ट्रेडिंग $ 0 (निम्न) और $ 0 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0 और सबसे निम्न स्तर $ 0 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में KULT में पिछले एक घंटे में -- और पिछले 7 दिनों में -12.76% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Kitty Kult (KULT) मार्केट की जानकारी

$ 159.85K
$ 159.85K$ 159.85K

--
----

$ 330.70K
$ 330.70K$ 330.70K

482.62B
482.62B 482.62B

998,429,871,400.0
998,429,871,400.0 998,429,871,400.0

Kitty Kult का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 159.85K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KULT की मार्केट में उपलब्ध राशि 482.62B है, कुल आपूर्ति 998429871400.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 330.70K है.

Kitty Kult की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.81%

-12.76%

-12.76%

Kitty Kult (KULT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Kitty Kult का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Kitty Kult का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Kitty Kult का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Kitty Kult का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.81%
30 दिन$ 0-27.13%
60 दिन$ 0-37.82%
90 दिन$ 0--

Kitty Kult के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Kitty Kult (KULT) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में KULT का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Kitty Kult (KULT) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Kitty Kult के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Kitty Kult

2030 में 1 Kitty Kult का मूल्य कितना होगा?
अगर Kitty Kult 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Kitty Kult के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:48:42 (UTC+8)

Kitty Kult (KULT) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Kitty Kult के बारे में और जानें

