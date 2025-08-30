Kitten Wif Hat मूल्य (KWIF)
Kitten Wif Hat (KWIF) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, KWIF ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KWIF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00474081 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KWIF में -0.83%, 24 घंटों में -4.06%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.92% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Kitten Wif Hat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 146.72K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KWIF की मार्केट में उपलब्ध राशि 996.25M है, कुल आपूर्ति 996247631.889652 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 146.72K है.
आज के दिन के दौरान, Kitten Wif Hat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Kitten Wif Hat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Kitten Wif Hat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Kitten Wif Hat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.06%
|30 दिन
|$ 0
|-10.84%
|60 दिन
|$ 0
|-25.57%
|90 दिन
|$ 0
|--
Kitten Wif Hat (KWIF) is a memecoin collectible being the first token created by pumpfun cofounder, Alon. KWIF is the first ever Animal, Cat, Wif & Hat token on pumpfun
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Kitten Wif Hat (KWIF) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Kitten Wif Hat (KWIF) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Kitten Wif Hat के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
अब Kitten Wif Hat प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!
Kitten Wif Hat (KWIF) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KWIF टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.