Kitten Wif Hat लोगो

Kitten Wif Hat मूल्य (KWIF)

गैर-सूचीबद्ध

1 KWIF से USD लाइव प्राइस:

$0.00014742
$0.00014742$0.00014742
-4.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Kitten Wif Hat (KWIF) मूल्य का लाइव चार्ट
Kitten Wif Hat (KWIF) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00474081
$ 0.00474081$ 0.00474081

$ 0
$ 0$ 0

-0.83%

-4.06%

-11.92%

-11.92%

Kitten Wif Hat (KWIF) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, KWIF ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KWIF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00474081 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KWIF में -0.83%, 24 घंटों में -4.06%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.92% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Kitten Wif Hat (KWIF) मार्केट की जानकारी

$ 146.72K
$ 146.72K$ 146.72K

--
----

$ 146.72K
$ 146.72K$ 146.72K

996.25M
996.25M 996.25M

996,247,631.889652
996,247,631.889652 996,247,631.889652

Kitten Wif Hat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 146.72K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KWIF की मार्केट में उपलब्ध राशि 996.25M है, कुल आपूर्ति 996247631.889652 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 146.72K है.

Kitten Wif Hat (KWIF) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Kitten Wif Hat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Kitten Wif Hat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Kitten Wif Hat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Kitten Wif Hat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-4.06%
30 दिन$ 0-10.84%
60 दिन$ 0-25.57%
90 दिन$ 0--

Kitten Wif Hat (KWIF) क्या है

Kitten Wif Hat (KWIF) is a memecoin collectible being the first token created by pumpfun cofounder, Alon. KWIF is the first ever Animal, Cat, Wif & Hat token on pumpfun

Kitten Wif Hat प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Kitten Wif Hat (KWIF) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Kitten Wif Hat (KWIF) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Kitten Wif Hat के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Kitten Wif Hat प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

KWIF लोकल करेंसी में

Kitten Wif Hat (KWIF) टोकन का अर्थशास्त्र

Kitten Wif Hat (KWIF) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KWIF टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Kitten Wif Hat (KWIF) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Kitten Wif Hat (KWIF) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव KWIF प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
KWIF से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
KWIF से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Kitten Wif Hat का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
KWIF के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 146.72K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
KWIF की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
KWIF की मार्केट में उपलब्ध राशि 996.25M USD है.
KWIF की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
KWIF ने 0.00474081 USD की ATH प्राइस हासिल की.
KWIF का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
KWIF ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
KWIF का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
KWIF के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या KWIF इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष KWIF इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए KWIF का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.