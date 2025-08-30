KITNET TOKEN मूल्य (KITNET)
KITNET TOKEN (KITNET) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, KITNET ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KITNET की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KITNET में +0.10%, 24 घंटों में -1.91%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.59% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
KITNET TOKEN का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 78.44K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KITNET की मार्केट में उपलब्ध राशि 202.12M है, कुल आपूर्ति 902117279.1336346 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 350.11K है.
आज के दिन के दौरान, KITNET TOKEN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, KITNET TOKEN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, KITNET TOKEN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, KITNET TOKEN का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.91%
|30 दिन
|$ 0
|-6.91%
|60 दिन
|$ 0
|-20.63%
|90 दिन
|$ 0
|--
Kitnet Token is a company specialized in real estate investments in communities in Rio de Janeiro. Our main services include the purchase, renovation and sale of properties, rental management, real estate brokerage and property legalization. In addition, we offer investors the opportunity to participate in our real estate fund through the trading of tokens, providing them with a financial return proportional to the amount invested.
