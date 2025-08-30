Kinza Babylon Staked BTC मूल्य (KBTC)
Kinza Babylon Staked BTC (KBTC) रियल-टाइम प्राइस $111,852 है. पिछले 24 घंटों में, KBTC ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KBTC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 115,763 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 76,818 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KBTC में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Kinza Babylon Staked BTC का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 11.17 है. KBTC की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 0.2997232503069309 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 33.53K है.
आज के दिन के दौरान, Kinza Babylon Staked BTC का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Kinza Babylon Staked BTC का USD में मूल्य बदलाव $ -1,781.7688044000 था.
पिछले 60 दिनों में, Kinza Babylon Staked BTC का USD में मूल्य बदलाव $ +7,614.0900108000 था.
पिछले 90 दिनों में, Kinza Babylon Staked BTC का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|30 दिन
|$ -1,781.7688044000
|-1.59%
|60 दिन
|$ +7,614.0900108000
|+6.81%
|90 दिन
|$ 0
The kBTC product is a product to facilitate seamless staking service for Babylon BTC staking, at the same time taking advantage of the defi composability of the EVM chain. User send us BTC on bitcoin network, in exchange the same amount of kBTC would be minted to their address(minus a small amount of operation expense). The token can then also be used for staking, AMM as well as lending, across many supported network and platform.
