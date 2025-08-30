KOL की अधिक जानकारी

King of Legends लोगो

King of Legends मूल्य (KOL)

गैर-सूचीबद्ध

1 KOL से USD लाइव प्राइस: $0.000121

$0.000121
$0.000121$0.000121
+2.50%1D
King of Legends (KOL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:48:32 (UTC+8)

King of Legends (KOL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.062072
$ 0.062072$ 0.062072

$ 0
$ 0$ 0

-0.00%

+2.55%

+0.84%

+0.84%

King of Legends (KOL) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, KOL ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KOL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.062072 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KOL में -0.00%, 24 घंटों में +2.55%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.84% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

King of Legends (KOL) मार्केट की जानकारी

$ 35.31K
$ 35.31K$ 35.31K

--
----

$ 42.09K
$ 42.09K$ 42.09K

291.84M
291.84M 291.84M

347,836,703.62
347,836,703.62 347,836,703.62

King of Legends का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 35.31K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KOL की मार्केट में उपलब्ध राशि 291.84M है, कुल आपूर्ति 347836703.62 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 42.09K है.

King of Legends (KOL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, King of Legends का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, King of Legends का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, King of Legends का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, King of Legends का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+2.55%
30 दिन$ 0-20.88%
60 दिन$ 0-25.77%
90 दिन$ 0--

King of Legends (KOL) क्या है

King of Legends (KOL) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

King of Legends प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में King of Legends (KOL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके King of Legends (KOL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? King of Legends के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब King of Legends प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

KOL लोकल करेंसी में

King of Legends (KOL) टोकन का अर्थशास्त्र

King of Legends (KOL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KOL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: King of Legends (KOL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज King of Legends (KOL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव KOL प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
KOL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
KOL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
King of Legends का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
KOL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 35.31K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
KOL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
KOL की मार्केट में उपलब्ध राशि 291.84M USD है.
KOL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
KOL ने 0.062072 USD की ATH प्राइस हासिल की.
KOL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
KOL ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
KOL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
KOL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या KOL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष KOL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए KOL का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:48:32 (UTC+8)

King of Legends (KOL) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

