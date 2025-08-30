King Kovu मूल्य (LAZY)
King Kovu (LAZY) रियल-टाइम प्राइस $0.00768175 है. पिछले 24 घंटों में, LAZY ने $ 0.00766756 के कम और $ 0.00800381 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LAZY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01783687 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00484901 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LAZY में --, 24 घंटों में -2.87%, तथा पिछले 7 दिनों में -24.18% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
King Kovu का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 94.57K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LAZY की मार्केट में उपलब्ध राशि 12.09M है, कुल आपूर्ति 20296443.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 158.79K है.
आज के दिन के दौरान, King Kovu का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000227041342614323 था.
पिछले 30 दिनों में, King Kovu का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0026188906 था.
पिछले 60 दिनों में, King Kovu का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0035473153 था.
पिछले 90 दिनों में, King Kovu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000227041342614323
|-2.87%
|30 दिन
|$ -0.0026188906
|-34.09%
|60 दिन
|$ -0.0035473153
|-46.17%
|90 दिन
|$ 0
|--
$LAZY is a utility token built on the Base network, designed to power community-driven experiences and applications across the Lazy Lions ecosystem. It is used for membership access, in-game participation, digital collectibles, and reward systems. The token is integrated into various products including leaderboards, games, reroll mechanics for NFTs, and upcoming digital commerce tools. $LAZY supports decentralized engagement by enabling holders to participate in ecosystem governance and future unlocks through staking or locking mechanisms. The project aims to combine entertainment, loyalty, and digital ownership into a cohesive on-chain experience.
King Kovu (LAZY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LAZY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
