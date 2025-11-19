एक्सचेंजDEX+
Kinetiq Staked HYPE का आज का लाइव मूल्य 38.77 USD है.KHYPE का मार्केट कैप 1,267,597,729 USD है. भारत में KHYPE से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

KHYPE की अधिक जानकारी

KHYPE प्राइस की जानकारी

KHYPE क्या है

KHYPE आधिकारिक वेबसाइट

KHYPE टोकन का अर्थशास्त्र

KHYPE प्राइस का पूर्वानुमान

$38.76
Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 15:59:43 (UTC+8)

Kinetiq Staked HYPE का आज का मूल्य

आज Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) का लाइव मूल्य $ 38.77 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 3.90% का बदलाव आया है. मौजूदा KHYPE से USD कन्वर्ज़न दर $ 38.77 प्रति KHYPE है.

$ 1,267,597,729 के मार्केट कैप के अनुसार Kinetiq Staked HYPE करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 32.69M KHYPE है. पिछले 24 घंटों के दौरान, KHYPE की ट्रेडिंग $ 37.99 (निम्न) और $ 41.5 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 59.44 और सबसे निम्न स्तर $ 29.77 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में KHYPE में पिछले एक घंटे में +0.46% और पिछले 7 दिनों में -1.16% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) मार्केट की जानकारी

Kinetiq Staked HYPE का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.27B है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KHYPE की मार्केट में उपलब्ध राशि 32.69M है, कुल आपूर्ति 32691985.97137712 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.27B है.

Kinetiq Staked HYPE की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Kinetiq Staked HYPE का USD में मूल्य बदलाव $ -1.57296409425464 था.
पिछले 30 दिनों में, Kinetiq Staked HYPE का USD में मूल्य बदलाव $ +0.2022281970 था.
पिछले 60 दिनों में, Kinetiq Staked HYPE का USD में मूल्य बदलाव $ -12.1706900310 था.
पिछले 90 दिनों में, Kinetiq Staked HYPE का USD में मूल्य बदलाव $ -3.23055695612095 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -1.57296409425464-3.89%
30 दिन$ +0.2022281970+0.52%
60 दिन$ -12.1706900310-31.39%
90 दिन$ -3.23055695612095-7.69%

Kinetiq Staked HYPE के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में KHYPE का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Kinetiq Staked HYPE के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Kinetiq Staked HYPE की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए KHYPE के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Kinetiq Staked HYPEप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) संसाधन

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Kinetiq Staked HYPE

2030 में 1 Kinetiq Staked HYPE का मूल्य कितना होगा?
अगर Kinetiq Staked HYPE 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Kinetiq Staked HYPE के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 15:59:43 (UTC+8)

Kinetiq Staked HYPE (KHYPE) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Kinetiq Staked HYPE के बारे में और जानें

