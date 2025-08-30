NEBO की अधिक जानकारी

Kinetic Kollective लोगो

Kinetic Kollective मूल्य (NEBO)

गैर-सूचीबद्ध

1 NEBO से USD लाइव प्राइस:

$0.93289
$0.93289
0.00%1D
USD
Kinetic Kollective (NEBO) मूल्य का लाइव चार्ट
Kinetic Kollective (NEBO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 35.29
$ 35.29

$ 0.385171
$ 0.385171

--

--

+0.89%

+0.89%

Kinetic Kollective (NEBO) रियल-टाइम प्राइस $0.93289 है. पिछले 24 घंटों में, NEBO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NEBO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 35.29 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.385171 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NEBO में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +0.89% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Kinetic Kollective (NEBO) मार्केट की जानकारी

$ 1.11M
$ 1.11M

--
--

$ 2.10M
$ 2.10M

1.19M
1.19M

2,250,000.0
2,250,000.0

Kinetic Kollective का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.11M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NEBO की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.19M है, कुल आपूर्ति 2250000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.10M है.

Kinetic Kollective (NEBO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Kinetic Kollective का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Kinetic Kollective का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1058495242 था.
पिछले 60 दिनों में, Kinetic Kollective का USD में मूल्य बदलाव $ +0.6188387385 था.
पिछले 90 दिनों में, Kinetic Kollective का USD में मूल्य बदलाव $ +0.3448458349829299 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ +0.1058495242+11.35%
60 दिन$ +0.6188387385+66.34%
90 दिन$ +0.3448458349829299+58.64%

Kinetic Kollective (NEBO) क्या है

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Kinetic Kollective (NEBO) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Kinetic Kollective प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Kinetic Kollective (NEBO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Kinetic Kollective (NEBO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Kinetic Kollective के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Kinetic Kollective प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

NEBO लोकल करेंसी में

Kinetic Kollective (NEBO) टोकन का अर्थशास्त्र

Kinetic Kollective (NEBO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NEBO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Kinetic Kollective (NEBO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Kinetic Kollective (NEBO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव NEBO प्राइस 0.93289 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
NEBO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
NEBO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.93289 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Kinetic Kollective का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
NEBO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.11M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
NEBO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
NEBO की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.19M USD है.
NEBO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
NEBO ने 35.29 USD की ATH प्राइस हासिल की.
NEBO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
NEBO ने 0.385171 USD की ATL प्राइस देखी.
NEBO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
NEBO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या NEBO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NEBO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NEBO का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.