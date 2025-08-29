Kinesis Gold मूल्य (KAU)
Kinesis Gold (KAU) रियल-टाइम प्राइस $110.14 है. पिछले 24 घंटों में, KAU ने $ 109.34 के कम और $ 110.01 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KAU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 112.43 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 44.06 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KAU में +0.34%, 24 घंटों में +0.73%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.08% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Kinesis Gold का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 157.80M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KAU की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.43M है, कुल आपूर्ति 1434980.5846 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 157.80M है.
आज के दिन के दौरान, Kinesis Gold का USD में मूल्य बदलाव $ +0.796505 था.
पिछले 30 दिनों में, Kinesis Gold का USD में मूल्य बदलाव $ +3.1472725280 था.
पिछले 60 दिनों में, Kinesis Gold का USD में मूल्य बदलाव $ +4.9173324680 था.
पिछले 90 दिनों में, Kinesis Gold का USD में मूल्य बदलाव $ +3.78963639589443 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.796505
|+0.73%
|30 दिन
|$ +3.1472725280
|+2.86%
|60 दिन
|$ +4.9173324680
|+4.46%
|90 दिन
|$ +3.78963639589443
|+3.56%
What is Kinesis gold (KAU)? Kinesis gold (KAU) is a gold-backed cryptocurrency, launched by Kinesis - a global trading and digital asset utility platform. Each Kinesis gold (KAU) token is backed by 1 gram of investment-grade gold bullion, securely stored in Kinesis’ fully insured, audited vaults. The mission behind KAU is to reintroduce physical gold backing to money and provide the global community with a stable store of value. Kinesis gold (KAU) has the everyday utility of a fiat currency; the borderless efficiency of a cryptocurrency, and none of the inherent volatility. KAU enables physical gold bullion to be instantly purchased, traded, spent and sent anywhere in the world, bringing real-world access, value, and utility to physical precious metals. A true stablecoin, KAU allows crypto traders to easily exit volatile markets and enter into the enduring value of physical gold, while earning a monthly yield. What makes KAU unique? In an economic first, KAU holders earned the first debt-free yield on precious metals. All KAU holders receive a passive yield - paid monthly in KAU - simply for holding their metals on the Kinesis platform. The yield is calculated from a 15% share of Kinesis’ global transaction fee revenue which is shared with users who store their gold on the platform. At the time of writing, Kinesis has paid out over $3,000,000 to KAU holders. Unlike other gold tokens, KAU can be instantly spent with the Kinesis Virtual Card, worldwide. Accessible via mobile device, the virtual card lets people everywhere instantly convert their KAU holdings into local currency at the point of sale, anywhere Mastercard is accepted. Through digitalising physical gold in the form of KAU, Kinesis has successfully reintroduced gold as a currency. Can I redeem my gold? Every single gram of gold underpinning KAU is available for redemption, at the click of a button. While other gold-backed cryptos offer redemption, they often set very high minimum withdrawal limits.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
