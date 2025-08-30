KIM Token मूल्य (KIM)
KIM Token (KIM) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, KIM ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KIM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04177886 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KIM में +0.23%, 24 घंटों में -3.67%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.67% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
KIM Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 388.26K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KIM की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 388.26K है.
आज के दिन के दौरान, KIM Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, KIM Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, KIM Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, KIM Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.67%
|30 दिन
|$ 0
|-18.62%
|60 दिन
|$ 0
|-14.22%
|90 दिन
|$ 0
|--
Kim has been built as a highly efficient and customizable protocol, allowing both builders and users to leverage our custom infrastructure for deep, sustainable, and adaptable liquidity. Kim moves beyond the traditional design of DEXs to focus on offering a custom approach that prioritizes the community and ecosystem. By leveraging Mode's unique approach to sequencer fee sharing, Kim is able to provide projects with greater incentives.
