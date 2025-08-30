Kill Zero मूल्य (K0)
-0.25%
-4.76%
+3.61%
+3.61%
Kill Zero (K0) रियल-टाइम प्राइस $0.00002989 है. पिछले 24 घंटों में, K0 ने $ 0.00002914 के कम और $ 0.00003483 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. K0 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0005609 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00002529 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में K0 में -0.25%, 24 घंटों में -4.76%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.61% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Kill Zero का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 228.40K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. K0 की मार्केट में उपलब्ध राशि 7.64B है, कुल आपूर्ति 7640354721.073351 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 228.40K है.
आज के दिन के दौरान, Kill Zero का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Kill Zero का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000023696 था.
पिछले 60 दिनों में, Kill Zero का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000014183 था.
पिछले 90 दिनों में, Kill Zero का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000019545963702985126 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.76%
|30 दिन
|$ +0.0000023696
|+7.93%
|60 दिन
|$ -0.0000014183
|-4.74%
|90 दिन
|$ -0.000019545963702985126
|-39.53%
Kill Zero is a meme token dedicated to the mission of eliminating zeros. It operates on the Binance Smart Chain and was created by a developer who is fed up with rug pulls, pump and dump schemes, and honeypots. The intention is to create a level playing field for all investors. Kill Zero is minted in a fair manner, and the founder, an experienced BSC developer, has a proven track record with projects that have reached more than 2000x returns. You can check their history on their Twitter account.
