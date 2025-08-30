Kill Zero is a meme token dedicated to the mission of eliminating zeros. It operates on the Binance Smart Chain and was created by a developer who is fed up with rug pulls, pump and dump schemes, and honeypots. The intention is to create a level playing field for all investors. Kill Zero is minted in a fair manner, and the founder, an experienced BSC developer, has a proven track record with projects that have reached more than 2000x returns. You can check their history on their Twitter account.

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.