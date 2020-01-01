khaokheowzoo (KHEOWZOO) टोकन का अर्थशास्त्र khaokheowzoo (KHEOWZOO) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

khaokheowzoo (KHEOWZOO) जानकारी kheowzoo是全球首个华语社区推动的CTO龙头项目。社区坚持长期主义建设，反对当下恶性PVP对meme文化的侵害。 以打造加密世界和谐共荣的文化家园为主旨，社区致力于“给所有流浪动物提供一个家，给所有无家可归的meme holder提供一个家”。我们呼唤广大热爱和平、热心建构文化社区的meme爱好者加入。 kheowzoo CTO: Home of Meme Animals! Led by a Chinese team as a CTO project, kheowzoo gives every meme animal a home and provides a place for crypto players tired of endless PVP. kheowzoo is the world's first CTO leading project promoted by the Chinese community. The community adheres to long-term construction and opposes the current vicious PVP infringement on meme culture. With the purpose of creating a cultural home for harmony and co-prosperity in the crypto world, the community is committed to "providing a home for all stray animals and a home for all homeless meme holders." We call on meme lovers who love peace and are enthusiastic about building cultural communities to join us. आधिकारिक वेबसाइट: https://kheowzoo.io/ अभी KHEOWZOO खरीदें!

khaokheowzoo (KHEOWZOO) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण khaokheowzoo (KHEOWZOO) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 67.14K $ 67.14K $ 67.14K कुल आपूर्ति: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 999.97M $ 999.97M $ 999.97M FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 67.14K $ 67.14K $ 67.14K अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0.01220061 $ 0.01220061 $ 0.01220061 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0 $ 0 $ 0 मौजूदा प्राइस: $ 0 $ 0 $ 0 khaokheowzoo (KHEOWZOO) प्राइस के बारे में अधिक जानें

khaokheowzoo (KHEOWZOO) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले khaokheowzoo (KHEOWZOO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: KHEOWZOO टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने KHEOWZOO मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप KHEOWZOO के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो KHEOWZOO टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

