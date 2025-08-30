Khamoo मूल्य ($KHAMOO)
Khamoo ($KHAMOO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, $KHAMOO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $KHAMOO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $KHAMOO में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -7.89% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Khamoo का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 19.46K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $KHAMOO की मार्केट में उपलब्ध राशि 420.69B है, कुल आपूर्ति 420690000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 19.46K है.
आज के दिन के दौरान, Khamoo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Khamoo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Khamoo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Khamoo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+0.54%
|60 दिन
|$ 0
|+28.86%
|90 दिन
|$ 0
|--
A memecoin base on a hippopotamus. Moodeng’s cousin. Only a month after Thailand's adorable baby hippo Moo Deng was unveiled on Facebook, her fame became unstoppable both domestically and internationally. Zookeeper Atthapon Nundee has been posting cute moments of the animals in his care for about five years. He never imagined Khao Kheow Open Zoo's newborn pygmy hippo would become an internet megastar within weeks. Cars started lining up outside the zoo well before it opened Thursday. Visitors traveled from near and far for a chance to see the pudgy, expressive 2-month-old in person at the zoo about 60 miles southeast of Bangkok. The pit where Moo Deng lives with her mom, Jona, was packed almost immediately, with people cooing and cheering every time the pink-cheeked baby animal made skittish movements. "It was beyond expectation," Atthapon told The Associated Press. "I wanted people to know her. I wanted a lot of people to visit her, or watch her online, or leave fun comments. I never would've thought (of this)." Moo Deng, which literally means "bouncy pork" in Thai, is a type of meatball. The name was chosen by fans via a poll on social media, and it matches her other siblings: Moo Toon (stewed pork) and Moo Waan (sweet pork). There is also a common hippo at the zoo named Kha Moo (stewed pork leg). "She's such a little lump. I want to ball her up and swallow her whole!" said Moo Deng fan Areeya Sripanya while visiting the zoo Thursday.
