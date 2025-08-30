KHADIJA मूल्य (KHA)
KHADIJA (KHA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, KHA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KHA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KHA में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +11.32% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
KHADIJA का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 22.10K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KHA की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.39M है, कुल आपूर्ति 999390272.21283 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 22.10K है.
आज के दिन के दौरान, KHADIJA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, KHADIJA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, KHADIJA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, KHADIJA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+14.30%
|60 दिन
|$ 0
|+36.92%
|90 दिन
|$ 0
|--
The KHA Token is a unique meme coin that represents a Muslim girl and adheres to 100% halal standards, making it an ethical and community-focused cryptocurrency. It is designed to reflect and support the values of the global Muslim community, promoting principles of fairness, transparency, and halal business practices. The token aims to provide a fun yet meaningful way for users to engage with cryptocurrency, knowing that it aligns with Islamic ethical standards. Through KHA Token, the project aspires to create a space where holders can feel confident that their participation in the crypto space is aligned with their faith and values. Additionally, the token may serve as a community-building tool, where users can support halal initiatives, contribute to charitable causes, and partake in a growing ecosystem that respects Islamic principles in finance and commerce.
