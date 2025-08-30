KET की अधिक जानकारी

Ketamine Cat (KET) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00071829
$ 0.00071829$ 0.00071829

$ 0.00000941
$ 0.00000941$ 0.00000941

--

--

+12.62%

+12.62%

Ketamine Cat (KET) रियल-टाइम प्राइस $0.00001184 है. पिछले 24 घंटों में, KET ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KET की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00071829 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00000941 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KET में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +12.62% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Ketamine Cat (KET) मार्केट की जानकारी

$ 11.62K
$ 11.62K$ 11.62K

--
----

$ 11.62K
$ 11.62K$ 11.62K

981.35M
981.35M 981.35M

981,351,033.014899
981,351,033.014899 981,351,033.014899

Ketamine Cat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.62K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KET की मार्केट में उपलब्ध राशि 981.35M है, कुल आपूर्ति 981351033.014899 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.62K है.

Ketamine Cat (KET) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Ketamine Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Ketamine Cat का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000006200 था.
पिछले 60 दिनों में, Ketamine Cat का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000004762 था.
पिछले 90 दिनों में, Ketamine Cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ +0.0000006200+5.24%
60 दिन$ +0.0000004762+4.02%
90 दिन$ 0--

Ketamine Cat (KET) क्या है

KetamineCat is a decentralized cryptocurrency project centered around the KET token, aiming to build a community-driven ecosystem. The project encourages user engagement through its online presence, including a GitHub repository and a Twitter account. The primary purpose of KetamineCat is to foster a vibrant community around the KET token, promoting its use and integration within various platforms. The project emphasizes transparency and community involvement, inviting users to participate in its development and growth.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Ketamine Cat (KET) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Ketamine Cat प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Ketamine Cat (KET) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Ketamine Cat (KET) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Ketamine Cat के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Ketamine Cat प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

KET लोकल करेंसी में

Ketamine Cat (KET) टोकन का अर्थशास्त्र

Ketamine Cat (KET) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KET टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Ketamine Cat (KET) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Ketamine Cat (KET) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव KET प्राइस 0.00001184 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
KET से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
KET से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00001184 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Ketamine Cat का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
KET के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.62K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
KET की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
KET की मार्केट में उपलब्ध राशि 981.35M USD है.
KET की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
KET ने 0.00071829 USD की ATH प्राइस हासिल की.
KET का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
KET ने 0.00000941 USD की ATL प्राइस देखी.
KET का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
KET के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या KET इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष KET इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए KET का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 10:41:27 (UTC+8)

