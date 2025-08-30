Kendo AI मूल्य ($REALKENDO)
Kendo AI ($REALKENDO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, $REALKENDO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $REALKENDO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00306172 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $REALKENDO में +0.44%, 24 घंटों में -5.68%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.38% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Kendo AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 19.91K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $REALKENDO की मार्केट में उपलब्ध राशि 986.53M है, कुल आपूर्ति 999180211.307015 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 20.16K है.
आज के दिन के दौरान, Kendo AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Kendo AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Kendo AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Kendo AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.68%
|30 दिन
|$ 0
|+13.60%
|60 दिन
|$ 0
|-27.79%
|90 दिन
|$ 0
|--
Kendo gives you a safe way to practice sales calls with AI, so you can get better without burning real leads. It’s like having a gym for your sales skills, and it’s super easy to use. We think this will make sales training faster and way more fun for everyone. Kendo lets you practice actual sales calls and conversations with a trained AI prospect, review and export your calls to show employers your skill level, train your own ai prospect to simulate any offer, vertical, or sales cycle.
Kendo AI ($REALKENDO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. $REALKENDO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
