Kelp DAO Restaked ETH (RSETH) रियल-टाइम प्राइस $4,563.77 है. पिछले 24 घंटों में, RSETH ने $ 4,537.49 के कम और $ 4,809.66 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. RSETH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 5,190.42 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1,459.69 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में RSETH में -1.03%, 24 घंटों में -5.00%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.68% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Kelp DAO Restaked ETH का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.84B है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. RSETH की मार्केट में उपलब्ध राशि 402.54K है, कुल आपूर्ति 402536.1115289071 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.84B है.
आज के दिन के दौरान, Kelp DAO Restaked ETH का USD में मूल्य बदलाव $ -240.600648875444 था.
पिछले 30 दिनों में, Kelp DAO Restaked ETH का USD में मूल्य बदलाव $ +721.3558754780 था.
पिछले 60 दिनों में, Kelp DAO Restaked ETH का USD में मूल्य बदलाव $ +3,518.4927903630 था.
पिछले 90 दिनों में, Kelp DAO Restaked ETH का USD में मूल्य बदलाव $ +1,916.8398510039524 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -240.600648875444
|-5.00%
|30 दिन
|$ +721.3558754780
|+15.81%
|60 दिन
|$ +3,518.4927903630
|+77.10%
|90 दिन
|$ +1,916.8398510039524
|+72.42%
rsETH is a Liquid Restaked Token (LRT) issued by Kelp DAO designed to offer liquidity to illiquid assets deposited into restaking platforms, such as EigenLayer. It aims to address the risks and challenges posed by the current offering of restaking
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
