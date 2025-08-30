Kekius Maximus मूल्य (KM)
Kekius Maximus (KM) रियल-टाइम प्राइस $0.00100063 है. पिछले 24 घंटों में, KM ने $ 0.00099886 के कम और $ 0.00102614 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01153924 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00054801 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KM में -0.00%, 24 घंटों में -1.42%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.09% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Kekius Maximus का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.00M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KM की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.40M है, कुल आपूर्ति 999400373.463216 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.00M है.
आज के दिन के दौरान, Kekius Maximus का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Kekius Maximus का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001538189 था.
पिछले 60 दिनों में, Kekius Maximus का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002356632 था.
पिछले 90 दिनों में, Kekius Maximus का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001376016320209082 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.42%
|30 दिन
|$ +0.0001538189
|+15.37%
|60 दिन
|$ -0.0002356632
|-23.55%
|90 दिन
|$ -0.0001376016320209082
|-12.08%
Kekius Maximus is a memecoin that was launched prior to Elon Musk changing his X profile to "Kekius Maximus" alongside an image of Pepe the Frog in golden armor. It holds the distinction of being the first on-chain contract for this memecoin, embodying the spirit of meme culture within cryptocurrency. Inspired by the internet's fondness for Pepe, the project seeks to fuse humor, satire, and a sense of community in the decentralized finance (DeFi) ecosystem, highlighting how memes can influence digital economies.
