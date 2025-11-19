एक्सचेंजDEX+
Kek on Sol का आज का लाइव मूल्य 0 USD है.KEK का मार्केट कैप 6,402.93 USD है. भारत में KEK से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

KEK की अधिक जानकारी

KEK प्राइस की जानकारी

KEK क्या है

KEK आधिकारिक वेबसाइट

KEK टोकन का अर्थशास्त्र

KEK प्राइस का पूर्वानुमान

Kek on Sol लोगो

Kek on Sol मूल्य (KEK)

गैर-सूचीबद्ध

1 KEK से USD लाइव प्राइस:

--
----
-1.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Kek on Sol (KEK) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 19:51:10 (UTC+8)

Kek on Sol का आज का मूल्य

आज Kek on Sol (KEK) का लाइव मूल्य -- है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.25% का बदलाव आया है. मौजूदा KEK से USD कन्वर्ज़न दर -- प्रति KEK है.

$ 6,402.93 के मार्केट कैप के अनुसार Kek on Sol करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 999.25M KEK है. पिछले 24 घंटों के दौरान, KEK की ट्रेडिंग $ 0 (निम्न) और $ 0 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0 और सबसे निम्न स्तर $ 0 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में KEK में पिछले एक घंटे में -- और पिछले 7 दिनों में -12.24% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Kek on Sol (KEK) मार्केट की जानकारी

$ 6.40K
$ 6.40K$ 6.40K

--
----

$ 6.40K
$ 6.40K$ 6.40K

999.25M
999.25M 999.25M

999,246,307.326133
999,246,307.326133 999,246,307.326133

Kek on Sol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.40K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KEK की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.25M है, कुल आपूर्ति 999246307.326133 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.40K है.

Kek on Sol की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.25%

-12.24%

-12.24%

Kek on Sol (KEK) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Kek on Sol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Kek on Sol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Kek on Sol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Kek on Sol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-1.25%
30 दिन$ 0-28.11%
60 दिन$ 0-49.78%
90 दिन$ 0--

Kek on Sol के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Kek on Sol (KEK) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में KEK का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Kek on Sol (KEK) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Kek on Sol के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Kek on Sol की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए KEK के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Kek on Solप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

Kek on Sol (KEK) संसाधन

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Kek on Sol

2030 में 1 Kek on Sol का मूल्य कितना होगा?
अगर Kek on Sol 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Kek on Sol के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 19:51:10 (UTC+8)

Kek on Sol (KEK) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Kek on Sol के बारे में और जानें

