KEI Stablecoin लोगो

KEI Stablecoin मूल्य (KEI)

1 KEI से USD लाइव प्राइस:

$0.981382
$0.981382
+1.40%1D
KEI Stablecoin (KEI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:08:17 (UTC+8)

KEI Stablecoin (KEI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-0.01%

+1.23%

-2.93%

-2.93%

KEI Stablecoin (KEI) रियल-टाइम प्राइस $0.979624 है. पिछले 24 घंटों में, KEI ने $ 0.946952 के कम और $ 0.989898 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KEI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.052 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.946952 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KEI में -0.01%, 24 घंटों में +1.23%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.93% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

KEI Stablecoin (KEI) मार्केट की जानकारी

KEI Stablecoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 253.12K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KEI की मार्केट में उपलब्ध राशि 257.92K है, कुल आपूर्ति 257916.990136229 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 253.12K है.

KEI Stablecoin (KEI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, KEI Stablecoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.01192542 था.
पिछले 30 दिनों में, KEI Stablecoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0133521771 था.
पिछले 60 दिनों में, KEI Stablecoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0184527854 था.
पिछले 90 दिनों में, KEI Stablecoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0126791273269856 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.01192542+1.23%
30 दिन$ -0.0133521771-1.36%
60 दिन$ -0.0184527854-1.88%
90 दिन$ -0.0126791273269856-1.27%

KEI Stablecoin (KEI) क्या है

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

KEI Stablecoin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में KEI Stablecoin (KEI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके KEI Stablecoin (KEI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? KEI Stablecoin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब KEI Stablecoin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

KEI लोकल करेंसी में

KEI Stablecoin (KEI) टोकन का अर्थशास्त्र

KEI Stablecoin (KEI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KEI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: KEI Stablecoin (KEI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज KEI Stablecoin (KEI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव KEI प्राइस 0.979624 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
KEI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
KEI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.979624 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
KEI Stablecoin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
KEI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 253.12K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
KEI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
KEI की मार्केट में उपलब्ध राशि 257.92K USD है.
KEI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
KEI ने 1.052 USD की ATH प्राइस हासिल की.
KEI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
KEI ने 0.946952 USD की ATL प्राइस देखी.
KEI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
KEI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या KEI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष KEI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए KEI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:08:17 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.