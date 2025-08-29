Keeta मूल्य (KTA)
+1.12%
+3.04%
-16.92%
-16.92%
Keeta (KTA) रियल-टाइम प्राइस $0.899469 है. पिछले 24 घंटों में, KTA ने $ 0.724723 के कम और $ 0.982727 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KTA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.68 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0068199 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KTA में +1.12%, 24 घंटों में +3.04%, तथा पिछले 7 दिनों में -16.92% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Keeta का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 369.00M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KTA की मार्केट में उपलब्ध राशि 407.99M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 904.43M है.
आज के दिन के दौरान, Keeta का USD में मूल्य बदलाव $ +0.02655194 था.
पिछले 30 दिनों में, Keeta का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1760356176 था.
पिछले 60 दिनों में, Keeta का USD में मूल्य बदलाव $ +0.2564229611 था.
पिछले 90 दिनों में, Keeta का USD में मूल्य बदलाव $ +0.193577169166327 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.02655194
|+3.04%
|30 दिन
|$ -0.1760356176
|-19.57%
|60 दिन
|$ +0.2564229611
|+28.51%
|90 दिन
|$ +0.193577169166327
|+27.42%
Keeta is a high-performance layer-1 blockchain designed to unify transactions across different blockchains and fiat payment systems, eliminating the need for costly intermediaries, reducing fees, and enabling near-instant settlements. With 400-millisecond transaction finality and the ability to process 10 million transactions per second, Keeta sets a new industry benchmark for speed and scalability. Founded in 2022 and backed by Eric Schmidt, the former CEO of Google, Keeta has been engineered to meet the stringent regulatory and operational requirements of financial institutions. Its advanced on-chain compliance protocols, including KYC and AML, ensure security and regulatory adherence. Keeta’s architecture natively supports asset tokenization and digital identity, making it an ideal platform for stablecoins and real-world asset transfers. By facilitating cross-chain transactions and interoperability with existing payment systems, Keeta bridges the gap between cryptocurrencies and fiat, enabling a secure, efficient, and compliant global financial ecosystem.
Keeta (KTA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KTA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
