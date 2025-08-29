Keep Network मूल्य (KEEP)
Keep Network (KEEP) रियल-टाइम प्राइस $0.07535 है. पिछले 24 घंटों में, KEEP ने $ 0.07531 के कम और $ 0.078613 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KEEP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 6.1 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.01905196 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KEEP में -0.25%, 24 घंटों में -3.14%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.49% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Keep Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 41.42M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KEEP की मार्केट में उपलब्ध राशि 549.72M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 75.35M है.
आज के दिन के दौरान, Keep Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00244421576399434 था.
पिछले 30 दिनों में, Keep Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0058484710 था.
पिछले 60 दिनों में, Keep Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0052347076 था.
पिछले 90 दिनों में, Keep Network का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00311063221214533 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00244421576399434
|-3.14%
|30 दिन
|$ -0.0058484710
|-7.76%
|60 दिन
|$ -0.0052347076
|-6.94%
|90 दिन
|$ +0.00311063221214533
|+4.31%
A keep is an off-chain container for private data. Keeps help contracts harness the full power of the public blockchain — enabling deep interactivity with private data. Keep Network aims to provide an off-chain “containers” — called keeps — that should keep private data safe from the public blockchain, thereby enabling smart contracts to maximize the full potential of blockchain tech without compromising on transparency or privacy. Keeps will be used to encrypt and store private data, and the keeps are to be protected by secure multi-party computation (sMPC) that allows generating, storing, encrypting and transmitting of data among different users.
