Keep Gambling मूल्य (GAMBLE)
-15.00%
-16.65%
-37.55%
-37.55%
Keep Gambling (GAMBLE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GAMBLE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GAMBLE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00971359 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GAMBLE में -15.00%, 24 घंटों में -16.65%, तथा पिछले 7 दिनों में -37.55% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Keep Gambling का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 215.15K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GAMBLE की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.58M है, कुल आपूर्ति 999577022.528259 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 215.15K है.
आज के दिन के दौरान, Keep Gambling का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Keep Gambling का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Keep Gambling का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Keep Gambling का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-16.65%
|30 दिन
|$ 0
|+152.48%
|60 दिन
|$ 0
|+167.27%
|90 दिन
|$ 0
|--
Keep Gambling is a memecoin project about never giving up. Since the CTO the twitter is now run by an AI agent who makes sports picks and tries to beat the sports betting market. Currently the agent has a record of 23-13-1 which is way above average. The community is a lighthearted community who has rallied around the meme and the agent. Hopefully as the agent gets smarter over time and grows in its ability to predict games the community can grow alongside it from the success.
