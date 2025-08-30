KDR मूल्य (KDR)
-0.14%
-2.89%
-22.11%
-22.11%
KDR (KDR) रियल-टाइम प्राइस $0.01105682 है. पिछले 24 घंटों में, KDR ने $ 0.01099984 के कम और $ 0.01174005 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KDR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.389192 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00669518 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KDR में -0.14%, 24 घंटों में -2.89%, तथा पिछले 7 दिनों में -22.11% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
KDR का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 167.42K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KDR की मार्केट में उपलब्ध राशि 15.10M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.11M है.
आज के दिन के दौरान, KDR का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00032925624458832 था.
पिछले 30 दिनों में, KDR का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0021803905 था.
पिछले 60 दिनों में, KDR का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0058959928 था.
पिछले 90 दिनों में, KDR का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000810003729963446 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00032925624458832
|-2.89%
|30 दिन
|$ +0.0021803905
|+19.72%
|60 दिन
|$ +0.0058959928
|+53.32%
|90 दिन
|$ -0.000810003729963446
|-6.82%
Kaidro: Clan Battles" offers a unique gameplay experience by seamlessly blending elements from ARPG, MOBA, and Platforming genres, emphasizing three core pillars.The customization feature empowers players to personalize Pilots, Mechs, Weapons, Mech Abilities, Spirit Guardians, and Astral Abilities. KDR, is the primary in-game currency and integrates with NFTs for asset ownership. Demand is driven by its dual functionality, creating a vibrant virtual economy. Scarcity is enhanced through limited NFT releases and fixed token supply. The Play-to-Earn model rewards users, fostering engagement and retention within the gaming community.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
