Kava Lend का आज का लाइव मूल्य 0.00399696 USD है.HARD का मार्केट कैप 538,640 USD है. भारत में HARD से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!Kava Lend का आज का लाइव मूल्य 0.00399696 USD है.HARD का मार्केट कैप 538,640 USD है. भारत में HARD से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

HARD की अधिक जानकारी

HARD प्राइस की जानकारी

HARD क्या है

HARD आधिकारिक वेबसाइट

HARD टोकन का अर्थशास्त्र

HARD प्राइस का पूर्वानुमान

Kava Lend लोगो

Kava Lend मूल्य (HARD)

गैर-सूचीबद्ध

1 HARD से USD लाइव प्राइस:

$0.00399445
$0.00399445$0.00399445
-0.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Kava Lend (HARD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:15:57 (UTC+8)

Kava Lend का आज का मूल्य

आज Kava Lend (HARD) का लाइव मूल्य $ 0.00399696 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 2.96% का बदलाव आया है. मौजूदा HARD से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00399696 प्रति HARD है.

$ 538,640 के मार्केट कैप के अनुसार Kava Lend करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 134.79M HARD है. पिछले 24 घंटों के दौरान, HARD की ट्रेडिंग $ 0.00395088 (निम्न) और $ 0.00412274 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 2.97 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00206758 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में HARD में पिछले एक घंटे में +0.68% और पिछले 7 दिनों में -16.73% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Kava Lend (HARD) मार्केट की जानकारी

$ 538.64K
$ 538.64K$ 538.64K

--
----

$ 799.22K
$ 799.22K$ 799.22K

134.79M
134.79M 134.79M

200,000,000.0
200,000,000.0 200,000,000.0

Kava Lend का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 538.64K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. HARD की मार्केट में उपलब्ध राशि 134.79M है, कुल आपूर्ति 200000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 799.22K है.

Kava Lend की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00395088
$ 0.00395088$ 0.00395088
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00412274
$ 0.00412274$ 0.00412274
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00395088
$ 0.00395088$ 0.00395088

$ 0.00412274
$ 0.00412274$ 0.00412274

$ 2.97
$ 2.97$ 2.97

$ 0.00206758
$ 0.00206758$ 0.00206758

+0.68%

-2.96%

-16.73%

-16.73%

Kava Lend (HARD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Kava Lend का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000122065994273167 था.
पिछले 30 दिनों में, Kava Lend का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0007845033 था.
पिछले 60 दिनों में, Kava Lend का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0007379223 था.
पिछले 90 दिनों में, Kava Lend का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0024023109934297945 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000122065994273167-2.96%
30 दिन$ +0.0007845033+19.63%
60 दिन$ -0.0007379223-18.46%
90 दिन$ -0.0024023109934297945-37.54%

Kava Lend के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Kava Lend (HARD) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में HARD का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Kava Lend (HARD) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Kava Lend के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

Kava Lend (HARD) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Kava Lend

2030 में 1 Kava Lend का मूल्य कितना होगा?
अगर Kava Lend 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Kava Lend के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:15:57 (UTC+8)

Kava Lend (HARD) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Kava Lend के बारे में और जानें

