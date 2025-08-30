Kassandra मूल्य (KACY)
--
--
-2.82%
-2.82%
Kassandra (KACY) रियल-टाइम प्राइस $0.00191784 है. पिछले 24 घंटों में, KACY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KACY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.98 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00098834 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KACY में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -2.82% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Kassandra का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.34K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KACY की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.91M है, कुल आपूर्ति 9600000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 18.41K है.
आज के दिन के दौरान, Kassandra का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Kassandra का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002547137 था.
पिछले 60 दिनों में, Kassandra का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0004765048 था.
पिछले 90 दिनों में, Kassandra का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ -0.0002547137
|-13.28%
|60 दिन
|$ +0.0004765048
|+24.85%
|90 दिन
|$ 0
|--
Kassandra is an audacious project to delegate money management in a decentralized, efficient, and customizable way, working as a marketplace for tokenized and data-driven investment strategies. For managers, Kassandra is a plug-and-earn solution to port complex money management strategies to decentralized ecosystems, saving time and costs when compared to the traditional market, helping managers to raise funds without the need for complex infrastructure.With Kassandra, retail investors will be able to delegate money management to professionals without hassle. The first curated tokenized investment fund to be launched by Kassandra will be the Avalanche Social Index, an investment strategy that would automagically invest in the most solid and engaged communities by using social data in partnership with the social data company https://heimdall.land
Kassandra (KACY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KACY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
