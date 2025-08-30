Kaspa DAO मूल्य (KDAO)
+1.10%
-3.43%
-32.87%
-32.87%
Kaspa DAO (KDAO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, KDAO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KDAO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KDAO में +1.10%, 24 घंटों में -3.43%, तथा पिछले 7 दिनों में -32.87% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Kaspa DAO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 184.60K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KDAO की मार्केट में उपलब्ध राशि 150.00B है, कुल आपूर्ति 150000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 184.60K है.
आज के दिन के दौरान, Kaspa DAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Kaspa DAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Kaspa DAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Kaspa DAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.43%
|30 दिन
|$ 0
|-44.17%
|60 दिन
|$ 0
|-41.96%
|90 दिन
|$ 0
|--
Kaspa DAO’s mission is to accelerate the growth and expansion of the KRC20 ecosystem by providing funding and support for projects that build utility, foster innovation, and promote ecosystem-wide growth. The DAO’s scope includes: - Utility Projects: Bridges, wallets, decentralized exchanges, etc. - Token Projects: Memecoins and other creative tokens. - Ecosystem Events and Initiatives: Projects that enhance community engagement and drive awareness. Any project contributing to the KRC20 space is eligible for funding, making Kaspa DAO a driving force behind the ecosystem's progress.
