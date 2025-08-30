KRB की अधिक जानकारी

Karbo लोगो

Karbo मूल्य (KRB)

गैर-सूचीबद्ध

1 KRB से USD लाइव प्राइस:

$0.0274146
$0.0274146$0.0274146
0.00%1D
mexc
USD
Karbo (KRB) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:23:42 (UTC+8)

Karbo (KRB) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.02738536
$ 0.02738536$ 0.02738536
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.02743524
$ 0.02743524$ 0.02743524
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.02738536
$ 0.02738536$ 0.02738536

$ 0.02743524
$ 0.02743524$ 0.02743524

$ 1.46
$ 1.46$ 1.46

$ 0.00661346
$ 0.00661346$ 0.00661346

--

+0.07%

+1.59%

+1.59%

Karbo (KRB) रियल-टाइम प्राइस $0.0274146 है. पिछले 24 घंटों में, KRB ने $ 0.02738536 के कम और $ 0.02743524 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KRB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.46 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00661346 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KRB में --, 24 घंटों में +0.07%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.59% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Karbo (KRB) मार्केट की जानकारी

$ 277.13K
$ 277.13K$ 277.13K

--
----

$ 277.13K
$ 277.13K$ 277.13K

10.11M
10.11M 10.11M

10,108,959.92596457
10,108,959.92596457 10,108,959.92596457

Karbo का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 277.13K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KRB की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.11M है, कुल आपूर्ति 10108959.92596457 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 277.13K है.

Karbo (KRB) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Karbo का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Karbo का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0065883177 था.
पिछले 60 दिनों में, Karbo का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0088448902 था.
पिछले 90 दिनों में, Karbo का USD में मूल्य बदलाव $ -0.01389383150289044 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+0.07%
30 दिन$ -0.0065883177-24.03%
60 दिन$ -0.0088448902-32.26%
90 दिन$ -0.01389383150289044-33.63%

Karbo (KRB) क्या है

Karbo is a decentralized peer-to-peer exchange network and stable exchange medium, designed to be used by customers and merchants as private Internet money that respects and protects their privacy. It does not have centralized management or issuer and ensures privacy and anonymity of transactions without intermediaries and regulators. Its units of exchange are units of information, cryptographically protected (encrypted) from copying and counterfeiting by the blockchain technology.

Karbo प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Karbo (KRB) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Karbo (KRB) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Karbo के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Karbo प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

KRB लोकल करेंसी में

Karbo (KRB) टोकन का अर्थशास्त्र

Karbo (KRB) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KRB टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Karbo (KRB) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Karbo (KRB) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव KRB प्राइस 0.0274146 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
KRB से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
KRB से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0274146 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Karbo का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
KRB के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 277.13K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
KRB की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
KRB की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.11M USD है.
KRB की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
KRB ने 1.46 USD की ATH प्राइस हासिल की.
KRB का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
KRB ने 0.00661346 USD की ATL प्राइस देखी.
KRB का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
KRB के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या KRB इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष KRB इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए KRB का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:23:42 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.