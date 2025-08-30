KAPSEL मूल्य (KAPSEL)
--
--
+4.83%
+4.83%
KAPSEL (KAPSEL) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, KAPSEL ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KAPSEL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00569008 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KAPSEL में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +4.83% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
KAPSEL का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.18K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KAPSEL की मार्केट में उपलब्ध राशि 967.87M है, कुल आपूर्ति 967867680.1871216 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.18K है.
आज के दिन के दौरान, KAPSEL का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, KAPSEL का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, KAPSEL का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, KAPSEL का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+17.65%
|60 दिन
|$ 0
|+3.39%
|90 दिन
|$ 0
|--
KAPSEL is more than just a cryptocurrency—it’s a movement dedicated to empowering individuals through education, transparency, and impact. Our mission is to educate people about the crypto space, help them avoid scams, and provide opportunities to win and grow within the community. A percentage is allocated to initiatives that support education and charity, creating tangible benefits beyond the blockchain. This week alone, we funded the construction of a clean water well in Africa as part of our Clean Water project, providing life-saving resources to those in need. KAPSEL combines innovation and purpose, proving that crypto can be a force for good.
