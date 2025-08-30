KAP Games मूल्य (KAP)
+0.39%
-3.24%
-5.64%
-5.64%
KAP Games (KAP) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, KAP ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KAP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.448679 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KAP में +0.39%, 24 घंटों में -3.24%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.64% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
KAP Games का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 93.68K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KAP की मार्केट में उपलब्ध राशि 127.13M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 736.91K है.
आज के दिन के दौरान, KAP Games का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, KAP Games का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, KAP Games का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, KAP Games का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.24%
|30 दिन
|$ 0
|-0.19%
|60 दिन
|$ 0
|-16.48%
|90 दिन
|$ 0
|--
What is the KAP Games? KAP Games is a web3 gaming publisher, studio, and distributor specializing in browser and mobile-native experiences. Utilizing emerging technologies to unlock the next generation of gaming, KAP curates gaming ecosystems where diverse games, innovative projects, and vibrant communities collide. Play 100+ web3 games for free & earn NFTs while you do it at www.kap.gg KAP Games Highlights: * 100+ listed games on www.kap.gg * KAP Studios' massively multiplayer pirate adventure game launching Q4 2023, www.capnco.gg * KAP Co-grants is a multi-chain industry-wide initiative working with all major gaming chains to accelerate web3 development for web2 studios * Support and investment from Solana, Polygon, NEAR, Algorand, YGG and other key web3 gaming leaders KAP Token Utility: * Currency for all of KAP Studios' first-party games * Most in-app purchases can be bought using $KAP at a 10% discount * Smart contract governance of key treasury and staking contracts * Liquidity staking at www.staking.kap.gg
KAP Games (KAP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KAP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
