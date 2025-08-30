KAP की अधिक जानकारी

KAP Games मूल्य (KAP)

गैर-सूचीबद्ध

1 KAP से USD लाइव प्राइस:

$0.00073691
-3.20%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
KAP Games (KAP) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:14:44 (UTC+8)

KAP Games (KAP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0
$ 0.448679
$ 0
+0.39%

-3.24%

-5.64%

-5.64%

KAP Games (KAP) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, KAP ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KAP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.448679 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KAP में +0.39%, 24 घंटों में -3.24%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.64% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

KAP Games (KAP) मार्केट की जानकारी

$ 93.68K
--
$ 736.91K
127.13M
1,000,000,000.0
KAP Games का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 93.68K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KAP की मार्केट में उपलब्ध राशि 127.13M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 736.91K है.

KAP Games (KAP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, KAP Games का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, KAP Games का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, KAP Games का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, KAP Games का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-3.24%
30 दिन$ 0-0.19%
60 दिन$ 0-16.48%
90 दिन$ 0--

KAP Games (KAP) क्या है

What is the KAP Games? KAP Games is a web3 gaming publisher, studio, and distributor specializing in browser and mobile-native experiences. Utilizing emerging technologies to unlock the next generation of gaming, KAP curates gaming ecosystems where diverse games, innovative projects, and vibrant communities collide.  Play 100+ web3 games for free & earn NFTs while you do it at www.kap.gg KAP Games Highlights: * 100+ listed games on www.kap.gg * KAP Studios' massively multiplayer pirate adventure game launching Q4 2023, www.capnco.gg  * KAP Co-grants is a multi-chain industry-wide initiative working with all major gaming chains to accelerate web3 development for web2 studios * Support and investment from Solana, Polygon, NEAR, Algorand, YGG and other key web3 gaming leaders KAP Token Utility: * Currency for all of KAP Studios' first-party games * Most in-app purchases can be bought using $KAP at a 10% discount * Smart contract governance of key treasury and staking contracts * Liquidity staking at www.staking.kap.gg​​​​​​​

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

KAP Games (KAP) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

KAP Games प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में KAP Games (KAP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके KAP Games (KAP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? KAP Games के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब KAP Games प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

KAP लोकल करेंसी में

KAP Games (KAP) टोकन का अर्थशास्त्र

KAP Games (KAP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KAP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: KAP Games (KAP) के बारे में अन्य प्रश्न

आज KAP Games (KAP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव KAP प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
KAP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
KAP से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
KAP Games का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
KAP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 93.68K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
KAP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
KAP की मार्केट में उपलब्ध राशि 127.13M USD है.
KAP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
KAP ने 0.448679 USD की ATH प्राइस हासिल की.
KAP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
KAP ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
KAP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
KAP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या KAP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष KAP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए KAP का प्राइस का अनुमान देखें.
