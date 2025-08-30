Kangal मूल्य (KANGAL)
Kangal (KANGAL) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, KANGAL ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KANGAL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KANGAL में -0.08%, 24 घंटों में -57.69%, तथा पिछले 7 दिनों में -61.04% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Kangal का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 110.84K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KANGAL की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00B है, कुल आपूर्ति 100000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 110.84K है.
आज के दिन के दौरान, Kangal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Kangal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Kangal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Kangal का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-57.69%
|30 दिन
|$ 0
|+10.66%
|60 दिन
|$ 0
|+33.99%
|90 दिन
|$ 0
|--
KANGAL is the governance and value token of the Kangal dApps ecosystem. KANGAL holders are the stakeholders of the Kangal DAO and can create and vote on proposals that shape up the future of the project. KANGAL staking will be the only way to mint the utility token $TEAK which will power the dApps ecosystem that will start with decentralized applications built by the core team and eventually the platform will turn into a dAppStore where other developers, teams, or companies will be able to submit and publish their dApps. One of the first dApps of the platform will be an NFT drops platform which will eventually turn into a full-fledged NFT marketplace.
Kangal (KANGAL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KANGAL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
