KAKA the cat मूल्य (KAKA)
--
--
+2.29%
+2.29%
KAKA the cat (KAKA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, KAKA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KAKA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KAKA में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +2.29% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
KAKA the cat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.50K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KAKA की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00B है, कुल आपूर्ति 10000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.50K है.
आज के दिन के दौरान, KAKA the cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, KAKA the cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, KAKA the cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, KAKA the cat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-2.78%
|60 दिन
|$ 0
|+16.38%
|90 दिन
|$ 0
|--
A Purr-fect Blend of Tech and Fun At its core, $KAKA is more than just a meme coin. It’s an innovative platform built on the $SUI network, leveraging the power of blockchain to connect communities while delivering entertainment and value. What sets $KAKA apart is its integration of an AI-powered agent, KAKA X, which focuses on delivering the latest news and updates from the SUI ecosystem. From crypto trends to viral moments, KAKA X ensures you stay informed while having fun.
KAKA the cat (KAKA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KAKA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
