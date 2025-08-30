KAFKA ai मूल्य (KAFKA)
-0.47%
+0.24%
+7.49%
+7.49%
KAFKA ai (KAFKA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, KAFKA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KAFKA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00147147 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KAFKA में -0.47%, 24 घंटों में +0.24%, तथा पिछले 7 दिनों में +7.49% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
KAFKA ai का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 18.57K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KAFKA की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.93M है, कुल आपूर्ति 999930863.478752 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 18.57K है.
आज के दिन के दौरान, KAFKA ai का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, KAFKA ai का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, KAFKA ai का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, KAFKA ai का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.24%
|30 दिन
|$ 0
|-8.30%
|60 दिन
|$ 0
|-22.51%
|90 दिन
|$ 0
|--
$KAFKA is an AI agent coin within the AI agent category on Solana, distinguished by its unique approach to social media interaction. It's known for posting poetry, philosophical insights, and engaging in thought-provoking dialogues on X (formerly Twitter). $KAFKA is engaging heavily with the Truth Terminal ecosystem, where AI agents interact with users in a more human-like manner, aiming to provide not just information but also cultural and intellectual stimulation. This coin represents a fusion of AI technology with artistic and philosophical expression, making it a standout in the burgeoning field of AI cryptocurrencies.
KAFKA ai (KAFKA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KAFKA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
