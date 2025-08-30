Kafenio Coin मूल्य (KFN)
+0.19%
-3.01%
-9.98%
-9.98%
Kafenio Coin (KFN) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, KFN ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KFN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00432979 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KFN में +0.19%, 24 घंटों में -3.01%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.98% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Kafenio Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.04K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KFN की मार्केट में उपलब्ध राशि 55.18M है, कुल आपूर्ति 56292910.1115867 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.16K है.
आज के दिन के दौरान, Kafenio Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Kafenio Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Kafenio Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Kafenio Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.01%
|30 दिन
|$ 0
|+12.26%
|60 दिन
|$ 0
|+265.09%
|90 दिन
|$ 0
|--
Kafenio Coin is a PoS coin and masternode coin. PoS/Staking allows holders of KFN to earn reward coins simply by holding a number of KAFENIO coins (to stake) in their wallet, or create KFN masternode to get stable reward. Our project has developed from a project with the community until now We accept orders for making coin blockchain for anyone who wants to have their own coin with their own name! Users can pay using their KFN coins, or USDT. Coffee and friends, coffee and work, coffee and snacks, coffee to go and NOW coffee to digitally trade called KAFENIO
