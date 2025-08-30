Kabosu मूल्य (KABOSU)
Kabosu (KABOSU) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, KABOSU ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KABOSU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KABOSU में -0.75%, 24 घंटों में -3.06%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.97% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Kabosu का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 80.28K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KABOSU की मार्केट में उपलब्ध राशि 420.69B है, कुल आपूर्ति 420690000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 80.28K है.
आज के दिन के दौरान, Kabosu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Kabosu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Kabosu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Kabosu का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.06%
|30 दिन
|$ 0
|-23.13%
|60 दिन
|$ 0
|+4.66%
|90 दिन
|$ 0
|--
$KABOSU is a tribute to the original meme dog, Kabosu, who became the face of the Doge meme phenomenon. As the OG meme dog, Kabosu's legacy is deeply intertwined with internet culture, and $KABOSU aims to honor that legacy in the crypto space. This project serves as both a nostalgic nod to the origins of Dogecoin and a fresh opportunity for crypto enthusiasts to engage with the true face behind the meme that started it all. Embracing the spirit of Doge, $KABOSU focuses on community, fun, and the enduring charm of the iconic Shiba Inu. $KABOSU is not just a tribute to the past but a symbol of the future as well. In 2024, Neiro, the beloved pet of Atsuko Sato—the same family that raised Kabosu—has taken the spotlight and is leading the bull run, marking a new era of excitement in the crypto world. With Neiro at the forefront, the potential for the OG meme doge, Kabosu, is stronger than ever. As crypto embraces its roots while looking ahead, $KABOSU captures the essence of nostalgia and forward momentum.
MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!
Kabosu (KABOSU) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KABOSU टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
