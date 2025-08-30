K21 की अधिक जानकारी

K21 लोगो

K21 मूल्य (K21)

गैर-सूचीबद्ध

1 K21 से USD लाइव प्राइस:

$0.05448$0.05448
-6.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
K21 (K21) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:23:25 (UTC+8)

K21 (K21) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.054393$ 0.054393
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.058046$ 0.058046
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.054393$ 0.054393

$ 0.058046$ 0.058046

$ 11.59$ 11.59

$ 0.02374923$ 0.02374923

+0.03%

-6.04%

-10.95%

-10.95%

K21 (K21) रियल-टाइम प्राइस $0.05448 है. पिछले 24 घंटों में, K21 ने $ 0.054393 के कम और $ 0.058046 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. K21 की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 11.59 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.02374923 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में K21 में +0.03%, 24 घंटों में -6.04%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.95% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

K21 (K21) मार्केट की जानकारी

$ 982.10K$ 982.10K

----

$ 1.14M$ 1.14M

18.03M 18.03M

21,000,000.0 21,000,000.0

K21 का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 982.10K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. K21 की मार्केट में उपलब्ध राशि 18.03M है, कुल आपूर्ति 21000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.14M है.

K21 (K21) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, K21 का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00350346312264137 था.
पिछले 30 दिनों में, K21 का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0058344157 था.
पिछले 60 दिनों में, K21 का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0340231304 था.
पिछले 90 दिनों में, K21 का USD में मूल्य बदलाव $ +0.02041589850507107 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00350346312264137-6.04%
30 दिन$ +0.0058344157+10.71%
60 दिन$ +0.0340231304+62.45%
90 दिन$ +0.02041589850507107+59.93%

K21 (K21) क्या है

K21 is a closed-end art vault that provides liquid exposure to a curated collection of 21 unique and original NFT artworks by a diverse roster of influential and pioneering contemporary, digital, and cryptonative artists. Engineered for composability, durability, and equity, K21 establishes a new protocol for art.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

K21 प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में K21 (K21) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके K21 (K21) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? K21 के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब K21 प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

K21 लोकल करेंसी में

K21 (K21) टोकन का अर्थशास्त्र

K21 (K21) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. K21 टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: K21 (K21) के बारे में अन्य प्रश्न

आज K21 (K21) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव K21 प्राइस 0.05448 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
K21 से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
K21 से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.05448 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
K21 का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
K21 के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 982.10K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
K21 की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
K21 की मार्केट में उपलब्ध राशि 18.03M USD है.
K21 की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
K21 ने 11.59 USD की ATH प्राइस हासिल की.
K21 का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
K21 ने 0.02374923 USD की ATL प्राइस देखी.
K21 का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
K21 के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या K21 इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष K21 इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए K21 का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:23:25 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.