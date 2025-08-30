Justice For Pizza Guy मूल्य (PIZZAGUY)
-0.47%
-4.83%
+7.97%
+7.97%
Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PIZZAGUY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PIZZAGUY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PIZZAGUY में -0.47%, 24 घंटों में -4.83%, तथा पिछले 7 दिनों में +7.97% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Justice For Pizza Guy का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 20.93K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PIZZAGUY की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.60M है, कुल आपूर्ति 998598516.029627 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 20.93K है.
आज के दिन के दौरान, Justice For Pizza Guy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Justice For Pizza Guy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Justice For Pizza Guy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Justice For Pizza Guy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.83%
|30 दिन
|$ 0
|+4.24%
|60 दिन
|$ 0
|+18.62%
|90 दिन
|$ 0
|--
$PIZZAGUY is a community-driven cryptocurrency project built on the Solana blockchain. Initially launched as a meme token on December 5, 2024, it transitioned to community governance after the departure of its original developer. The project’s primary goal is to restore trust among its holders while fostering transparency, inclusivity, and sustainable growth. $PIZZAGUY leverages Solana's high-speed, low-cost infrastructure to provide seamless trading and potential utility within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. The project is driven by an active and engaged community that collectively determines its future direction through transparent governance practices. The token’s roadmap includes plans to expand utility beyond trading by exploring staking mechanisms, decentralized applications, and partnerships within the Solana ecosystem. $PIZZAGUY aims to combine the viral appeal of meme tokens with a robust, community-focused foundation to deliver long-term value for its holders.
