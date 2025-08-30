PIZZAGUY की अधिक जानकारी

Justice For Pizza Guy लोगो

Justice For Pizza Guy मूल्य (PIZZAGUY)

गैर-सूचीबद्ध

1 PIZZAGUY से USD लाइव प्राइस:

--
----
-4.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:44:47 (UTC+8)

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.47%

-4.83%

+7.97%

+7.97%

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PIZZAGUY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PIZZAGUY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PIZZAGUY में -0.47%, 24 घंटों में -4.83%, तथा पिछले 7 दिनों में +7.97% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) मार्केट की जानकारी

$ 20.93K
$ 20.93K$ 20.93K

--
----

$ 20.93K
$ 20.93K$ 20.93K

998.60M
998.60M 998.60M

998,598,516.029627
998,598,516.029627 998,598,516.029627

Justice For Pizza Guy का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 20.93K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PIZZAGUY की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.60M है, कुल आपूर्ति 998598516.029627 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 20.93K है.

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Justice For Pizza Guy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Justice For Pizza Guy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Justice For Pizza Guy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Justice For Pizza Guy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-4.83%
30 दिन$ 0+4.24%
60 दिन$ 0+18.62%
90 दिन$ 0--

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) क्या है

$PIZZAGUY is a community-driven cryptocurrency project built on the Solana blockchain. Initially launched as a meme token on December 5, 2024, it transitioned to community governance after the departure of its original developer. The project’s primary goal is to restore trust among its holders while fostering transparency, inclusivity, and sustainable growth. $PIZZAGUY leverages Solana's high-speed, low-cost infrastructure to provide seamless trading and potential utility within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. The project is driven by an active and engaged community that collectively determines its future direction through transparent governance practices. The token’s roadmap includes plans to expand utility beyond trading by exploring staking mechanisms, decentralized applications, and partnerships within the Solana ecosystem. $PIZZAGUY aims to combine the viral appeal of meme tokens with a robust, community-focused foundation to deliver long-term value for its holders.

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Justice For Pizza Guy प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Justice For Pizza Guy के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Justice For Pizza Guy प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PIZZAGUY लोकल करेंसी में

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) टोकन का अर्थशास्त्र

Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PIZZAGUY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Justice For Pizza Guy (PIZZAGUY) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PIZZAGUY प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PIZZAGUY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PIZZAGUY से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Justice For Pizza Guy का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PIZZAGUY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 20.93K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PIZZAGUY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PIZZAGUY की मार्केट में उपलब्ध राशि 998.60M USD है.
PIZZAGUY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PIZZAGUY ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PIZZAGUY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PIZZAGUY ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
PIZZAGUY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PIZZAGUY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PIZZAGUY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PIZZAGUY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PIZZAGUY का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:44:47 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.