JUSTICE FOR PEANUT मूल्य (JFP)
--
--
+13.99%
+13.99%
JUSTICE FOR PEANUT (JFP) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, JFP ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. JFP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00745463 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में JFP में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +13.99% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
JUSTICE FOR PEANUT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 29.29K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. JFP की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.97M है, कुल आपूर्ति 999966310.079002 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 29.29K है.
आज के दिन के दौरान, JUSTICE FOR PEANUT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, JUSTICE FOR PEANUT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, JUSTICE FOR PEANUT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, JUSTICE FOR PEANUT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+13.78%
|60 दिन
|$ 0
|+3.49%
|90 दिन
|$ 0
|--
Welcome to the movement of justice for pnut and Fred, the only official coin that is backed by the owner of Pnuts freedom farm. This coin is the heartbeat of Pnut's Freedom Farm Animal Sanctuary, a haven for dozens of rescued horses, cats, and raccoons. It embodies founder Mark Longo's profound vision - more than a financial instrument, but a living commitment to those who cannot speak for themselves. Through this project, Fred and Peanut are raising awareness and hope, transforming each transaction into a promise of continued rescue and care. This isn't just a meme coin - it's a movement declaring that every life matters, and that rescue is an act of pure love. This isn't just a meme coin. It's a movement. It's a declaration that every life matters, that rescue is an act of love, and that together, we can create sanctuaries of hope, one rescued animal at a time.
