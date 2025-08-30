Justice For Honey मूल्य ($HONEY)
Justice For Honey ($HONEY) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, $HONEY ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $HONEY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00158304 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $HONEY में --, 24 घंटों में -7.01%, तथा पिछले 7 दिनों में +10.11% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Justice For Honey का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 21.90K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $HONEY की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.05M है, कुल आपूर्ति 999050562.803414 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 21.90K है.
आज के दिन के दौरान, Justice For Honey का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Justice For Honey का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Justice For Honey का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Justice For Honey का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-7.01%
|30 दिन
|$ 0
|+0.45%
|60 दिन
|$ 0
|+24.46%
|90 दिन
|$ 0
|--
$Honey is a Solana-based cryptocurrency project dedicated to raising awareness and driving action against the abuse and neglect of animals. The project was inspired by the story of a neglected black bear in Long Island, symbolizing resilience and the need for societal change. $Honey combines blockchain innovation with real-world impact by supporting initiatives such as animal welfare, community-driven protests, and educational campaigns.
