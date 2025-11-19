एक्सचेंजDEX+
just a little guy का आज का लाइव मूल्य 0.00005273 USD है.LITTLEGUY का मार्केट कैप 52,722 USD है. भारत में LITTLEGUY से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

LITTLEGUY की अधिक जानकारी

LITTLEGUY प्राइस की जानकारी

LITTLEGUY क्या है

LITTLEGUY आधिकारिक वेबसाइट

LITTLEGUY टोकन का अर्थशास्त्र

LITTLEGUY प्राइस का पूर्वानुमान

just a little guy लोगो

just a little guy मूल्य (LITTLEGUY)

1 LITTLEGUY से USD लाइव प्राइस:

-1.40%1D
just a little guy (LITTLEGUY) मूल्य का लाइव चार्ट
just a little guy का आज का मूल्य

आज just a little guy (LITTLEGUY) का लाइव मूल्य $ 0.00005273 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.68% का बदलाव आया है. मौजूदा LITTLEGUY से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00005273 प्रति LITTLEGUY है.

$ 52,722 के मार्केट कैप के अनुसार just a little guy करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 999.87M LITTLEGUY है. पिछले 24 घंटों के दौरान, LITTLEGUY की ट्रेडिंग $ 0.00005151 (निम्न) और $ 0.0000552 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.0091738 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00003806 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में LITTLEGUY में पिछले एक घंटे में -1.73% और पिछले 7 दिनों में -61.51% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

just a little guy (LITTLEGUY) मार्केट की जानकारी

just a little guy का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 52.72K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LITTLEGUY की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.87M है, कुल आपूर्ति 999874008.130386 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 52.72K है.

just a little guy की प्राइस हिस्ट्री USD

-61.51%

-61.51%

just a little guy (LITTLEGUY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, just a little guy का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, just a little guy का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000159738 था.
पिछले 60 दिनों में, just a little guy का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000379242 था.
पिछले 90 दिनों में, just a little guy का USD में मूल्य बदलाव $ -0.002340124167723472 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.68%
30 दिन$ -0.0000159738-30.29%
60 दिन$ -0.0000379242-71.92%
90 दिन$ -0.002340124167723472-97.79%

just a little guy के लिए प्राइस पूर्वानुमान

just a little guy (LITTLEGUY) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में LITTLEGUY का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
just a little guy (LITTLEGUY) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, just a little guy के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में just a little guy की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए LITTLEGUY के प्राइस पूर्वानुमान के लिए just a little guyप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

just a little guy (LITTLEGUY) संसाधन

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न just a little guy

2030 में 1 just a little guy का मूल्य कितना होगा?
अगर just a little guy 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. just a little guy के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
just a little guy (LITTLEGUY) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

just a little guy के बारे में और जानें

