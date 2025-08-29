Juris Protocol मूल्य (JURIS)
Juris Protocol (JURIS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, JURIS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. JURIS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में JURIS में -0.11%, 24 घंटों में -0.97%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.36% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Juris Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.41M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. JURIS की मार्केट में उपलब्ध राशि 389.27B है, कुल आपूर्ति 999472983862.44 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 8.75M है.
आज के दिन के दौरान, Juris Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Juris Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Juris Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Juris Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.97%
|30 दिन
|$ 0
|-16.85%
|60 दिन
|$ 0
|+24.19%
|90 दिन
|$ 0
|--
Juris Protocol is a decentralized finance (DeFi) platform operating within the Terra Classic ecosystem. It aims to revitalize and expand the utility of Terra Classic by introducing lending and borrowing markets. Juris Protocol focuses on creating transparent, secure, and user-friendly DeFi services, leveraging the existing infrastructure of Terra Classic to offer new opportunities for lending, borrowing, and yield generation. The protocol is designed to enhance the ecosystem's resilience and functionality by providing real-world use cases and fostering trust through KYC verification and on-chain transparency measures for its team and treasury wallets. Juris Protocol's operations are underpinned by smart contracts audited for security, ensuring a solid foundation for its DeFi offerings within the Terra Classic network.
