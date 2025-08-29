JUPSOL की अधिक जानकारी

Jupiter Staked SOL लोगो

Jupiter Staked SOL मूल्य (JUPSOL)

गैर-सूचीबद्ध

1 JUPSOL से USD लाइव प्राइस:

$239.02
$239.02$239.02
-2.20%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Jupiter Staked SOL (JUPSOL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:43:49 (UTC+8)

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 233.29
$ 233.29$ 233.29
24 घंटे में न्यूनतम
$ 246.84
$ 246.84$ 246.84
24 घंटे में उच्चतम

$ 233.29
$ 233.29$ 233.29

$ 246.84
$ 246.84$ 246.84

$ 309.67
$ 309.67$ 309.67

$ 105.7
$ 105.7$ 105.7

+0.18%

-2.13%

+17.97%

+17.97%

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) रियल-टाइम प्राइस $239.42 है. पिछले 24 घंटों में, JUPSOL ने $ 233.29 के कम और $ 246.84 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. JUPSOL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 309.67 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 105.7 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में JUPSOL में +0.18%, 24 घंटों में -2.13%, तथा पिछले 7 दिनों में +17.97% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) मार्केट की जानकारी

$ 1.23B
$ 1.23B$ 1.23B

--
----

$ 1.23B
$ 1.23B$ 1.23B

5.14M
5.14M 5.14M

5,140,945.857419385
5,140,945.857419385 5,140,945.857419385

Jupiter Staked SOL का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.23B है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. JUPSOL की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.14M है, कुल आपूर्ति 5140945.857419385 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.23B है.

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Jupiter Staked SOL का USD में मूल्य बदलाव $ -5.218073322774 था.
पिछले 30 दिनों में, Jupiter Staked SOL का USD में मूल्य बदलाव $ +47.3391758480 था.
पिछले 60 दिनों में, Jupiter Staked SOL का USD में मूल्य बदलाव $ +102.0866768720 था.
पिछले 90 दिनों में, Jupiter Staked SOL का USD में मूल्य बदलाव $ +67.2668793167576 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -5.218073322774-2.13%
30 दिन$ +47.3391758480+19.77%
60 दिन$ +102.0866768720+42.64%
90 दिन$ +67.2668793167576+39.07%

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) क्या है

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Jupiter Staked SOL प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Jupiter Staked SOL (JUPSOL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Jupiter Staked SOL (JUPSOL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Jupiter Staked SOL के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Jupiter Staked SOL प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

JUPSOL लोकल करेंसी में

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) टोकन का अर्थशास्त्र

Jupiter Staked SOL (JUPSOL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. JUPSOL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Jupiter Staked SOL (JUPSOL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Jupiter Staked SOL (JUPSOL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव JUPSOL प्राइस 239.42 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
JUPSOL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
JUPSOL से USD की मौजूदा प्राइस $ 239.42 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Jupiter Staked SOL का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
JUPSOL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.23B USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
JUPSOL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
JUPSOL की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.14M USD है.
JUPSOL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
JUPSOL ने 309.67 USD की ATH प्राइस हासिल की.
JUPSOL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
JUPSOL ने 105.7 USD की ATL प्राइस देखी.
JUPSOL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
JUPSOL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या JUPSOL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष JUPSOL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए JUPSOL का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:43:49 (UTC+8)

