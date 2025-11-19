एक्सचेंजDEX+
JunkCoin Doge Real Name का आज का लाइव मूल्य 0.0000337 USD है.JUNKCOIN का मार्केट कैप 31,946 USD है. भारत में JUNKCOIN से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:15:40 (UTC+8)

JunkCoin Doge Real Name का आज का मूल्य

आज JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) का लाइव मूल्य $ 0.0000337 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 10.83% का बदलाव आया है. मौजूदा JUNKCOIN से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.0000337 प्रति JUNKCOIN है.

$ 31,946 के मार्केट कैप के अनुसार JunkCoin Doge Real Name करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 947.93M JUNKCOIN है. पिछले 24 घंटों के दौरान, JUNKCOIN की ट्रेडिंग $ 0.00003022 (निम्न) और $ 0.00003348 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00038741 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00002849 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में JUNKCOIN में पिछले एक घंटे में +0.65% और पिछले 7 दिनों में -55.20% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) मार्केट की जानकारी

$ 31.95K
$ 31.95K$ 31.95K

--
----

$ 31.95K
$ 31.95K$ 31.95K

947.93M
947.93M 947.93M

947,933,625.429506
947,933,625.429506 947,933,625.429506

JunkCoin Doge Real Name का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 31.95K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. JUNKCOIN की मार्केट में उपलब्ध राशि 947.93M है, कुल आपूर्ति 947933625.429506 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 31.95K है.

JunkCoin Doge Real Name की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00003022
$ 0.00003022$ 0.00003022
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00003348
$ 0.00003348$ 0.00003348
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00003022
$ 0.00003022$ 0.00003022

$ 0.00003348
$ 0.00003348$ 0.00003348

$ 0.00038741
$ 0.00038741$ 0.00038741

$ 0.00002849
$ 0.00002849$ 0.00002849

+0.65%

+10.83%

-55.20%

-55.20%

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, JunkCoin Doge Real Name का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, JunkCoin Doge Real Name का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000239130 था.
पिछले 60 दिनों में, JunkCoin Doge Real Name का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, JunkCoin Doge Real Name का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+10.83%
30 दिन$ -0.0000239130-70.95%
60 दिन$ 0--
90 दिन$ 0--

JunkCoin Doge Real Name के लिए प्राइस पूर्वानुमान

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में JUNKCOIN का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, JunkCoin Doge Real Name के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न JunkCoin Doge Real Name

2030 में 1 JunkCoin Doge Real Name का मूल्य कितना होगा?
अगर JunkCoin Doge Real Name 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. JunkCoin Doge Real Name के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:15:40 (UTC+8)

JunkCoin Doge Real Name (JUNKCOIN) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

JunkCoin Doge Real Name के बारे में और जानें

