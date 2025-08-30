Junkcoin मूल्य (JKC)
Junkcoin (JKC) रियल-टाइम प्राइस $0.04309627 है. पिछले 24 घंटों में, JKC ने $ 0.03556939 के कम और $ 0.04320595 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. JKC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.747856 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.02020314 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में JKC में +3.02%, 24 घंटों में +20.46%, तथा पिछले 7 दिनों में +14.26% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Junkcoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 875.95K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. JKC की मार्केट में उपलब्ध राशि 20.32M है, कुल आपूर्ति 20323101.323584 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 875.95K है.
आज के दिन के दौरान, Junkcoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00731902 था.
पिछले 30 दिनों में, Junkcoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0051216684 था.
पिछले 60 दिनों में, Junkcoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0289948946 था.
पिछले 90 दिनों में, Junkcoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.01563707710299408 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00731902
|+20.46%
|30 दिन
|$ +0.0051216684
|+11.88%
|60 दिन
|$ +0.0289948946
|+67.28%
|90 दिन
|$ +0.01563707710299408
|+56.95%
Junkcoin (JKC) is a community-driven blockchain and memecoin born in 2013 as one of the earliest forks of Litecoin. Its 2013's baseline was "Designed to fail" and is now: "Designed to fail in 2013, failed to fail in 2024". Originally created as a humorous experiment in the early days of crypto, Junkcoin has since evolved into a fully functional blockchain that enables secure value transfers, the creation of ordinals, and merge-mining alongside Litecoin. Relaunched on November 2024 from its block zero of May 2013, Junkcoin celebrates the origins of memecoins while also providing a practical and efficient network. As an ancestor of Dogecoin (via Luckycoin, which forked from Junkcoin), it embodies the experimental and chaotic nature of early crypto, proving that even “junk” can be valuable when powered by a passionate community!
