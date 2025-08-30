JKC की अधिक जानकारी

Junkcoin लोगो

Junkcoin मूल्य (JKC)

गैर-सूचीबद्ध

1 JKC से USD लाइव प्राइस:

$0.04309627
+20.40%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Junkcoin (JKC) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:23:09 (UTC+8)

Junkcoin (JKC) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.03556939
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.04320595
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.03556939
$ 0.04320595
$ 0.747856
$ 0.02020314
+3.02%

+20.46%

+14.26%

+14.26%

Junkcoin (JKC) रियल-टाइम प्राइस $0.04309627 है. पिछले 24 घंटों में, JKC ने $ 0.03556939 के कम और $ 0.04320595 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. JKC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.747856 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.02020314 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में JKC में +3.02%, 24 घंटों में +20.46%, तथा पिछले 7 दिनों में +14.26% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Junkcoin (JKC) मार्केट की जानकारी

$ 875.95K
--
$ 875.95K
20.32M
20,323,101.323584
Junkcoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 875.95K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. JKC की मार्केट में उपलब्ध राशि 20.32M है, कुल आपूर्ति 20323101.323584 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 875.95K है.

Junkcoin (JKC) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Junkcoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00731902 था.
पिछले 30 दिनों में, Junkcoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0051216684 था.
पिछले 60 दिनों में, Junkcoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0289948946 था.
पिछले 90 दिनों में, Junkcoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.01563707710299408 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ +0.00731902+20.46%
30 दिन$ +0.0051216684+11.88%
60 दिन$ +0.0289948946+67.28%
90 दिन$ +0.01563707710299408+56.95%

Junkcoin (JKC) क्या है

Junkcoin (JKC) is a community-driven blockchain and memecoin born in 2013 as one of the earliest forks of Litecoin. Its 2013's baseline was "Designed to fail" and is now: "Designed to fail in 2013, failed to fail in 2024". Originally created as a humorous experiment in the early days of crypto, Junkcoin has since evolved into a fully functional blockchain that enables secure value transfers, the creation of ordinals, and merge-mining alongside Litecoin. Relaunched on November 2024 from its block zero of May 2013, Junkcoin celebrates the origins of memecoins while also providing a practical and efficient network. As an ancestor of Dogecoin (via Luckycoin, which forked from Junkcoin), it embodies the experimental and chaotic nature of early crypto, proving that even “junk” can be valuable when powered by a passionate community!

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Junkcoin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Junkcoin (JKC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Junkcoin (JKC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Junkcoin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Junkcoin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

JKC लोकल करेंसी में

Junkcoin (JKC) टोकन का अर्थशास्त्र

Junkcoin (JKC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. JKC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Junkcoin (JKC) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Junkcoin (JKC) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव JKC प्राइस 0.04309627 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
JKC से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
JKC से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.04309627 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Junkcoin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
JKC के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 875.95K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
JKC की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
JKC की मार्केट में उपलब्ध राशि 20.32M USD है.
JKC की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
JKC ने 0.747856 USD की ATH प्राइस हासिल की.
JKC का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
JKC ने 0.02020314 USD की ATL प्राइस देखी.
JKC का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
JKC के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या JKC इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष JKC इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए JKC का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:23:09 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.