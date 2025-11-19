एक्सचेंजDEX+
Judge MENTAL का आज का लाइव मूल्य 0.00000685 USD है.MENTAL का मार्केट कैप 6,845.19 USD है. भारत में MENTAL से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

MENTAL की अधिक जानकारी

MENTAL प्राइस की जानकारी

MENTAL क्या है

MENTAL आधिकारिक वेबसाइट

MENTAL टोकन का अर्थशास्त्र

MENTAL प्राइस का पूर्वानुमान

1 MENTAL से USD लाइव प्राइस:

--
----
+2.40%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है.
USD
Judge MENTAL (MENTAL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:15:07 (UTC+8)

Judge MENTAL का आज का मूल्य

आज Judge MENTAL (MENTAL) का लाइव मूल्य $ 0.00000685 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 2.44% का बदलाव आया है. मौजूदा MENTAL से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00000685 प्रति MENTAL है.

$ 6,845.19 के मार्केट कैप के अनुसार Judge MENTAL करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 999.99M MENTAL है. पिछले 24 घंटों के दौरान, MENTAL की ट्रेडिंग $ 0.00000639 (निम्न) और $ 0.00000699 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00023026 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00000562 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में MENTAL में पिछले एक घंटे में -0.51% और पिछले 7 दिनों में -11.70% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Judge MENTAL (MENTAL) मार्केट की जानकारी

$ 6.85K
$ 6.85K$ 6.85K

--
----

$ 6.85K
$ 6.85K$ 6.85K

999.99M
999.99M 999.99M

999,985,128.8975167
999,985,128.8975167 999,985,128.8975167

Judge MENTAL का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.85K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. MENTAL की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.99M है, कुल आपूर्ति 999985128.8975167 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.85K है.

Judge MENTAL की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00000639
$ 0.00000639$ 0.00000639
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00000699
$ 0.00000699$ 0.00000699
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00000639
$ 0.00000639$ 0.00000639

$ 0.00000699
$ 0.00000699$ 0.00000699

$ 0.00023026
$ 0.00023026$ 0.00023026

$ 0.00000562
$ 0.00000562$ 0.00000562

-0.51%

+2.44%

-11.70%

-11.70%

Judge MENTAL (MENTAL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Judge MENTAL का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Judge MENTAL का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000057556 था.
पिछले 60 दिनों में, Judge MENTAL का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Judge MENTAL का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+2.44%
30 दिन$ -0.0000057556-84.02%
60 दिन$ 0--
90 दिन$ 0--

Judge MENTAL के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Judge MENTAL (MENTAL) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में MENTAL का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Judge MENTAL (MENTAL) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Judge MENTAL के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

MEXC टूल्स
रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Judge MENTAL की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए MENTAL के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Judge MENTALप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

Judge MENTAL (MENTAL) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Judge MENTAL

2030 में 1 Judge MENTAL का मूल्य कितना होगा?
अगर Judge MENTAL 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Judge MENTAL के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 18:15:07 (UTC+8)

Judge MENTAL के बारे में और जानें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.