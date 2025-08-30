JOY की अधिक जानकारी

Joystream लोगो

Joystream मूल्य (JOY)

गैर-सूचीबद्ध

1 JOY से USD लाइव प्राइस:

$0.001072$0.001072
-5.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Joystream (JOY) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:07:44 (UTC+8)

Joystream (JOY) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00105964$ 0.00105964
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00116412$ 0.00116412
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00105964$ 0.00105964

$ 0.00116412$ 0.00116412

$ 0.060149$ 0.060149

$ 0.00101421$ 0.00101421

-0.00%

-5.17%

-22.86%

-22.86%

Joystream (JOY) रियल-टाइम प्राइस $0.001072 है. पिछले 24 घंटों में, JOY ने $ 0.00105964 के कम और $ 0.00116412 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. JOY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.060149 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00101421 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में JOY में -0.00%, 24 घंटों में -5.17%, तथा पिछले 7 दिनों में -22.86% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Joystream (JOY) मार्केट की जानकारी

$ 1.17M$ 1.17M

--
----

$ 1.19M$ 1.19M

1.09B 1.09B

1,105,585,582.0 1,105,585,582.0

Joystream का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.17M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. JOY की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.09B है, कुल आपूर्ति 1105585582.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.19M है.

Joystream (JOY) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Joystream का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Joystream का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003631805 था.
पिछले 60 दिनों में, Joystream का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002170029 था.
पिछले 90 दिनों में, Joystream का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005014283775533113 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.17%
30 दिन$ -0.0003631805-33.87%
60 दिन$ -0.0002170029-20.24%
90 दिन$ -0.0005014283775533113-31.86%

Joystream (JOY) क्या है

Joystream is a decentralized video platform and blockchain. It's powered by the native $JOY token. We built an application called Atlas, which is similar to video platforms that you are already familiar with, but it uses the underlying Joystream blockchain to let you upload videos to your channel, build up your subscriber count, sell your videos as NFTs, and even create your own token for your channel so that people can invest in you. Those token holders can earn a share of the revenue you generate, get early access to your videos, and all sorts of cool things that you control.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Joystream प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Joystream (JOY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Joystream (JOY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Joystream के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Joystream प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

JOY लोकल करेंसी में

Joystream (JOY) टोकन का अर्थशास्त्र

Joystream (JOY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. JOY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Joystream (JOY) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Joystream (JOY) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव JOY प्राइस 0.001072 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
JOY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
JOY से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.001072 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Joystream का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
JOY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.17M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
JOY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
JOY की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.09B USD है.
JOY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
JOY ने 0.060149 USD की ATH प्राइस हासिल की.
JOY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
JOY ने 0.00101421 USD की ATL प्राइस देखी.
JOY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
JOY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या JOY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष JOY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए JOY का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:07:44 (UTC+8)

